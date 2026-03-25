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बिहार के सीवान में हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दो अपराधियों को मारी गोली

Mar 25, 2026 07:31 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, सीवान
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दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने पटना इलाज के लिए भेजवा दिया है। जख्मी व बड़हरिया सदर पुर निवासी रोहित शर्मा हैदराबाद ज्वेलरी लूटकांड समेत जिले में हुए कई आभूषण लूटकांडों का आरोपित है।

बिहार के सीवान में हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दो अपराधियों को मारी गोली

बिहार में पुलिस की गोली इन दिनों अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। अब एक बार फिर सीवान जिले में पुलिस ने दो अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया है। सीवान जिले के बसंतपुर थाने के लहेजी गांव के पास मंगलवार की रात अपराधियों ओर पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दो अपराधी जख्मी हो गए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने पटना इलाज के लिए भेजवा दिया है। पुलिस मुठभेड़ में जख्मी व बड़हरिया सदरपुर निवासी रोहित शर्मा हैदराबाद ज्वेलरी लूटकांड समेत जिले में हुए कई आभूषण लूटकांडों का आरोपित है। अभी हाल ही में बसंतपुर के ज्वेलरी लूटकांड में भी पुलिस को तलाश थी। इसकी पुष्टि करते हुए एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि इसके अलावा एक अन्य अपराधी तरवारा निवासी रोहित उर्फ रिशु भी जख्मी है, जिसको इलाज के लिए पटना भेजा गया है।

एसपी ने बताया कि बसंतपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बसंतपुर इलाके में हथियारी के साथ घुसे हैं। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया तो लहेजी गांव के पास सड़क किनारे ही पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इसपर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दो अपराधी जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल में लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया है। एसपी ने बताया कि बसंतपुर पुलिस की टीम के थानेदार राजू कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर जीतेन्द्र कुमार, संजीव कुमार के स्थ पुलिस निकली थी तो यह मुठभेड़ हो गई।

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बताया गया है कि पुलिस इन अपराधियों की तलाश हैदराबाद ज्वेलरी लूटकांड , दरौंदा थाने के बगौरा ज्वेलरी लूटकांड, खोरी पाकड़ ज्वेलरी लूटकांड , बसंतपुर ज्वेलरी लूटकांड समेत अन्य कांडों में तलाश रही थी। एसपी ने बताया कि अभी पता लगाया जा रहा है कि अन्य कितने मामले इनपर विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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