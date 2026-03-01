एनकाउंटर एट मरीन ड्राइव; पटना पुलिस ने कुख्यात अमित को ठोका, अपराध की बड़ी साजिश नाकाम
Patna Crime News: कुख्यात अपराधी अमित कुमार द्वारा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी।
Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना में रविवार की सुबह-सुबह बंदूकें गरजीं। मरीन ड्राइव पर अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने वैशाली के कुख्यात अमित कुमार को ठोक दिया। पैर में गोली लगने से अमित घायल हो गया। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। यह कार्रवाई करके पुलिस ने एक आपराधिक वारदात को समय रहते नाकाम कर दिया है।
अमित पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुबोध सिंह का गुर्गा है। उसके इशारे पर कोर्ट पेशी के दौरान रौशन उर्फ तात्या की हत्या की साजिश रची गई थी। सूचना मिली थी कि पेशी के बहाने पीएमसीएच आने के दौरान मरीन ड्राइव इलाके में वारदात को अंजाम देने की योजना थी। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि पीरबहोर थानांतर्गत स्थित मरीन ड्राइव पर एक कुख्यात अपराधी अमित कुमार द्वारा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में होने की सूचना पुलिस को मिली। इससे वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए उनके निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा तत्काल उक्त स्थल पर सघन छापेमारी की गई।
कार्रवाई के दौरान अपराधी अमित कुमार द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में सतर्कतता के साथ आत्मरक्षा में नियंत्रित कार्रवाई की गई। इसमें एक गोली अपराधी के पैर में लगी। तत्पश्चात उसे सुरक्षित हिरासत में लेकर तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां वह वर्तमान में इलाजरत है। पुलिस की अभिरक्षा में उसका इलाज कराया जा रहा है।
सिटी एसपी गरिमा ने बताया कि अपराधी पूर्व में सिविल कोर्ट पटना परिसर में अवैध हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से प्रवेश किया था। उस मामले में उसके एक सहयोगी को हथियार सहित पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अमित कुमार उक्त मामले में वांछित अभियुक्त था। गिरफ्तार अपराधी का गंभीर श्रेणी के मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है।
सिटी एसपी ने बताया कि अमित के मरीन ड्राइव के पास होने की सूचना की सत्यापन के लिए पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से भी नियंत्रित फायरिंग की गई। अमित के पैर में गोली लगी है। पुलिस की अभिरक्षा में उसका इलाज करवाया जा रहा है। उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अपराध को लेकर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। होली को देखते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों में बलों को सतर्क कर दिया गया है। होली के नाम पर हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहार में शराब के उपयोग को लेकर भी पुलिस ऐक्शन मोड में है।
Sudhir Kumar
