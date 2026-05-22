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बिहार सीएम आवास के पास मिली ब्लैक लेबल शराब की खाली बोतलें, पास में मंत्री-अफसरों के बंगले

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के अणे मार्ग पर बिहार सीएम सम्राट चौधरी के आवास के पास एक थैले से महंगे ब्रांड की शराब ब्लैक लेबल की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। यह वीवीआईपी इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। आसपास कई अफसर और मंत्रियों के भी बंगले हैं। इससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। 

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास के पास ब्लैक लेबल शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में पटना के सबसे वीवीआईपी और हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले सीएम आवास के पास शराब की बोतलें मिलने से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दूसरी ओर, विपक्ष ने फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पटना के अणे मार्ग पर एक पेड़ के नीचे ये बोतलें मिली हैं। इस इलाके में कई मंत्री और अफसरों के भी सरकारी बंगले हैं।

बताया जा रहा है कि ये खाली बोतलें सीएम आवास के पास सड़क किनारे स्थित एक पेड़ के नीचे रखे थैले के अंदर बरामद हुई हैं। बोतलों की संख्या 20-25 है और ये महंगी ब्रांड की शराब ब्लैक लेबल की बोतलें बताई जा रही हैं। उन्हें कागज में लपेटकर थैले में रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि कोई व्यक्ति यहां खाली बोतलें फेंककर चला गया। ये बोतलें कहां से आईं और यहां कौन फेंककर गया, इसकी तलाश पुलिस कर रही है।

पटना की सेंट्रल एसपी दीक्षा ने शुक्रवार को बताया कि हाई सिक्योरिटी जोन से पुलिस ने शराब की कुछ खाली बोतलें बरामद की हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों पटना सचिवालय के अंदर रखे एक कचरे के डिब्बे से भी शराब की दो खाली बोतलें बरामद हुई थीं।

रोहिणी आचार्या बोलीं- सीएम आवास तक शराब कारोबारियों की पहुंच…

वहीं, इस मामले पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सीएम सम्राट चौधरी से सवाल किया कि यह कैसी शराबबंदी है, जिसमें शराब की बोतल कभी विधानसभा परिसर तो कभी सचिवालय में मिलती है। अब सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले सीएम आवास के पास भी मिली है।

रोहिणी ने सीएम पर सवाल करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री आवास के पास तक शराब की बोतलें कैसे पहुंचीं? सीएम आवास के पास बैठ कर शराब कौन पी रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध शराब के कारोबारियों की पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक है। इससे स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी महज फाइलों और बयानबाजी तक ही सीमित है। बिहार का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, जहां शराब सुलभता से उपलब्ध नहीं है।"

मंत्री बोले- कुछ लोग गड़बड़ कर रहे

सम्राट सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इस मामले पर कहा कि कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर साजिश के तहत ऐसा कृत्य करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनडीए सरकार में कोई भी नहीं बचता है। कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाएगी।

(पटना से हिन्दुस्तान संवाददाता और एजेंसी के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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