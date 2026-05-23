शराबबंदी का कौन उड़ा रहा मजाक? सीएम आवास से कुछ दूर दारू की खाली बोतलें मिलने पर हड़कंप

सचिवालय थाना अंतर्गत वीआईपी इलाके में शराब की 18 खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया।

Bihar Liquor Ban: पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और मद्यनिषेध विभाग के अधिकारियों के होश तब उड़ गए सचिवालय थाने के वीवीआईपी इलाके देशरत्न मार्ग में झोले में शराब की बोतलें मिलीं। शुक्रवार दोपहर डेढ़ दर्जन करीब 18 शराब की खाली बोतलें कों झोले में भरकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास से कुछ दूरी पर रखी हुई मिलीं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने झोले को जब्त कर लिया। सभी बोतलें महंगे ब्रांड की हैं।

दरअसल पुलिस को सूचना पर मिली कि वीआईपी इलाके में झोले में संदिग्ध वस्तु पड़ी है। सचिवालय थाना पुलिस पहुंची मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने सावधानी के साथ झोले को कब्जे में लिया। जब झोले को खोला गया तो पुलिस की आंखें फटी रह गईं। झोले में शराब की खाली बोतलों को लाकर रखा गया था जो सरकार और प्रशासन के लिए शराब माफिया की सीधी चुनौती है। राजद एमएलसी सुनील कुमार ने एक बार दावा किया था कि सचिवालय और विधानसभा के इलाकों में शराब की होम डिलेवरी की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक फुटेज के आधार पर ही पता चलेगा कि आखिर शराब की खाली बोतलें यहां किसने फेंकी है। इसलिए देशरत्न में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देशरत्न में कई वीवीआईपी का आवास है। पास में ही 4 केजी और एक अणे मार्ग भी है। शुक्रवार की दोपहर किसी ने सड़क के किनारे रखा झोला देखा। आसपास के लोगों ने पहले डायल 112 पर सूचना दी। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पता चला कि झोले में महेंगी शराब की कई खाली बोतलें वहां फेंकी हुई थी। वहां से गुजर रहे लोग भी रुक गए, जिससे वहां भीड़ लग गई। इस सड़क से दिन भर हजारों लोग गुजरते हैं और बड़े नेताओं और अधिकारियों की आवाजाही रहती है।