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शराबबंदी का कौन उड़ा रहा मजाक? सीएम आवास से कुछ दूर दारू की खाली बोतलें मिलने पर हड़कंप

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाता
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सचिवालय थाना अंतर्गत वीआईपी इलाके में शराब की 18 खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया।

शराबबंदी का कौन उड़ा रहा मजाक? सीएम आवास से कुछ दूर दारू की खाली बोतलें मिलने पर हड़कंप

Bihar Liquor Ban: पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और मद्यनिषेध विभाग के अधिकारियों के होश तब उड़ गए सचिवालय थाने के वीवीआईपी इलाके देशरत्न मार्ग में झोले में शराब की बोतलें मिलीं। शुक्रवार दोपहर डेढ़ दर्जन करीब 18 शराब की खाली बोतलें कों झोले में भरकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास से कुछ दूरी पर रखी हुई मिलीं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने झोले को जब्त कर लिया। सभी बोतलें महंगे ब्रांड की हैं।

दरअसल पुलिस को सूचना पर मिली कि वीआईपी इलाके में झोले में संदिग्ध वस्तु पड़ी है। सचिवालय थाना पुलिस पहुंची मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने सावधानी के साथ झोले को कब्जे में लिया। जब झोले को खोला गया तो पुलिस की आंखें फटी रह गईं। झोले में शराब की खाली बोतलों को लाकर रखा गया था जो सरकार और प्रशासन के लिए शराब माफिया की सीधी चुनौती है। राजद एमएलसी सुनील कुमार ने एक बार दावा किया था कि सचिवालय और विधानसभा के इलाकों में शराब की होम डिलेवरी की जा रही है।

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पुलिस के मुताबिक फुटेज के आधार पर ही पता चलेगा कि आखिर शराब की खाली बोतलें यहां किसने फेंकी है। इसलिए देशरत्न में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देशरत्न में कई वीवीआईपी का आवास है। पास में ही 4 केजी और एक अणे मार्ग भी है। शुक्रवार की दोपहर किसी ने सड़क के किनारे रखा झोला देखा। आसपास के लोगों ने पहले डायल 112 पर सूचना दी। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पता चला कि झोले में महेंगी शराब की कई खाली बोतलें वहां फेंकी हुई थी। वहां से गुजर रहे लोग भी रुक गए, जिससे वहां भीड़ लग गई। इस सड़क से दिन भर हजारों लोग गुजरते हैं और बड़े नेताओं और अधिकारियों की आवाजाही रहती है।

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सचिवालय पुलिस का कहना है कि शराब की खाली बोतलें कहां से आई और किसने फेंकी है इसकी छानबीन की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि किसी को बदनाम करने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है। या फिर किसी ने शराब पीकर खाली बोतलों को यहां फेंक दिया है। ये दोनों स्थितियां पुलिस और सरकार के लिए सीधी चुनौती है। शराबबंदी पर साथी विधायकों द्वारा सवाल उठाने के बावजूद सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि राज्य में शराबबंदी लागू रहेगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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