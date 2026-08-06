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पटना के मंदिर में पूजा करने आई लड़की पर बिगड़ी कर्मचारी की नीयत, रेप की कोशिश; CCTV में कैद वारदात

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, खुसरूपुर, पटना
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पटना से सटे खुसरूपुर के मशहूर श्रीगौरीशंकर बैकुंठनाथ मंदिर में एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की गई है। मंदिर के अंदर रेप की कोशिश का आरोप मंदिर के ही एक कर्मचारी पर लगा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। 

Shri Gauri Shankar Baikunth Nath
खुसरुपुर के श्रीगौरीशंकर बैकुंठनाथ मंदिर में लड़की से रेप की कोशिश की गई।

पटनाा के एक मंदिर में पूजा करने आई नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की गई है। पटना से सट खुसरूपुर प्रखंड के बैकठपुर स्थित श्रीगौरीशंकर बैकुंठनाथ मंदिर में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। मंदिर में पूजा-पाठ करने आई नाबालिग को अकेला पाकर मंदिर न्यास समिति के मुख्य कर्मचारी उपेन्द्र पंडा उर्फ बोतल पंडा ने छेड़खानी की। उसके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद वारदात

इधर मंदिर की पवित्रता और गरिमा को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले आई। यह पूरी घिनौनी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने कैमरे के हार्ड डिस्क को कब्जे में ले लिया है और उसके फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया जाता है कि नाबालिग मंदिर में पूजा-पाठ करने आई थी, जहां मंदिर परिसर में नाबालिग को अकेला पाकर कर्मचारी उपेन्द्र पंडा ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।

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बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया। विरोध करने के बाद भी आरोपित नहीं माना तो नाबालिग किसी तरह खुद को बचाकर रोते-बिलखते हुए वहां से भाग निकली। लड़की ने इसके बाद मंदिर के कार्यालय में बैठे लोगों को घटना की पूरी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित और पीड़िता दोनों को थाने ले आई।

घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ

थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नाबालिग का मेडिकल जांच करवा कर गुरुवार को न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया जाएगा। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ। लोगों ने कहा आरोपित को कड़ी सजा मिले। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मंदिर के कार्यालय में उपस्थित लोगों से पूछताछ की जा रही है। ताकि हर पहलू से जांच की जाए।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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