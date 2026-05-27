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गया एयरपोर्ट पर सेना के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी आने से हड़कंप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बोधगया, गयाजी
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हेलीकॉप्टर में दो पायलट, एक इंजीनियर, गनमैन सहित छह लोग सवार थे। दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के इंजीनियरों की विशेष टीम गया पहुंची। तीन घंटे तक मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ान के लिए तैयार किया गया। दोनों हेलीकॉप्टर दिन में 11:40 बजे बिहटा के बजाय वापस रांची के लिए रवाना हो गए।

गया एयरपोर्ट पर सेना के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी आने से हड़कंप

गया एयरपोर्ट पर मंगलवार की सुबह सेना के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी का संकेत मिलने के बाद पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी छह सैन्यकर्मी सुरक्षित हैं।एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार सेना का हेलीकॉप्टर रांची से बिहटा एयरबेस आ रहा था। उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या आने पर सुबह करीब 8:20 बजे गया एयरपोर्ट पर इसे आपात स्थिति में उतारा गया।

हेलीकॉप्टर में दो पायलट, एक इंजीनियर, गनमैन सहित छह लोग सवार थे। दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के इंजीनियरों की विशेष टीम गया पहुंची। तीन घंटे तक मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ान के लिए तैयार किया गया। दोनों हेलीकॉप्टर दिन में 11:40 बजे बिहटा के बजाय वापस रांची के लिए रवाना हो गए।

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फ्यूल पंप में आई थी खराबी

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हेलिकॉप्टर में तकनीकी समस्या महसूस होने के बाद पायलट ने तुरंत गया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी थी। इसके बाद हेलिकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छी बात यह रही कि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलिकॉप्टर को सुरक्षित लैंड करा दिया। हेलिकॉप्टर के लैंड होने के बाद तकनीशियनों की टीम ने चौपर की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर के फ्यूल पंप में खराबी आई थी। इस खराबी को दूर करने के बाद हेलिकॉप्टर को दोबारा उड़ने के लिए तैयार किया गया।

मीडिया रिपोर्ट में गया एयरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार के हवाले से बताया जा रहा है कि सुबह करीब आठ बजे सेना के हेलिकॉप्टर ने एटीसी से आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी थी. तत्काल अनुमति देकर हेलिकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया. तकनीकी खराबी दूर होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे हेलिकॉप्टर को बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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