गया एयरपोर्ट पर सेना के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी आने से हड़कंप
हेलीकॉप्टर में दो पायलट, एक इंजीनियर, गनमैन सहित छह लोग सवार थे। दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के इंजीनियरों की विशेष टीम गया पहुंची। तीन घंटे तक मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ान के लिए तैयार किया गया। दोनों हेलीकॉप्टर दिन में 11:40 बजे बिहटा के बजाय वापस रांची के लिए रवाना हो गए।
गया एयरपोर्ट पर मंगलवार की सुबह सेना के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी का संकेत मिलने के बाद पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी छह सैन्यकर्मी सुरक्षित हैं।एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार सेना का हेलीकॉप्टर रांची से बिहटा एयरबेस आ रहा था। उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या आने पर सुबह करीब 8:20 बजे गया एयरपोर्ट पर इसे आपात स्थिति में उतारा गया।
हेलीकॉप्टर में दो पायलट, एक इंजीनियर, गनमैन सहित छह लोग सवार थे। दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के इंजीनियरों की विशेष टीम गया पहुंची। तीन घंटे तक मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ान के लिए तैयार किया गया। दोनों हेलीकॉप्टर दिन में 11:40 बजे बिहटा के बजाय वापस रांची के लिए रवाना हो गए।
फ्यूल पंप में आई थी खराबी
कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हेलिकॉप्टर में तकनीकी समस्या महसूस होने के बाद पायलट ने तुरंत गया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी थी। इसके बाद हेलिकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छी बात यह रही कि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलिकॉप्टर को सुरक्षित लैंड करा दिया। हेलिकॉप्टर के लैंड होने के बाद तकनीशियनों की टीम ने चौपर की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर के फ्यूल पंप में खराबी आई थी। इस खराबी को दूर करने के बाद हेलिकॉप्टर को दोबारा उड़ने के लिए तैयार किया गया।
मीडिया रिपोर्ट में गया एयरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार के हवाले से बताया जा रहा है कि सुबह करीब आठ बजे सेना के हेलिकॉप्टर ने एटीसी से आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी थी. तत्काल अनुमति देकर हेलिकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया. तकनीकी खराबी दूर होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे हेलिकॉप्टर को बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया
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