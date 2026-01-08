Hindustan Hindi News
एम्स पटना में 50 लाख के गबन का खुलासा, चीफ कैशियर निलंबित

एम्स प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से चीफ कैशियर अनुराग अमन को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को किसी भी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है।

Jan 08, 2026 02:37 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना में करीब 50 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में संस्थान के चीफ कैशियर अनुराग अमन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह खुलासा अकाउंट ऑफिसर पीयूष आनंद द्वारा कराई गई आंतरिक ऑडिट के दौरान हुआ, जिसमें वित्तीय अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

सूत्रों के अनुसार, नियमित ऑडिट के दौरान कैश बुक, भुगतान रजिस्टर, रसीदों और बैंक खातों के मिलान में भारी अंतर सामने आया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि कई नकद खाता दोनों से लेन-देन बिना आवश्यक दस्तावेजों और सक्षम स्वीकृति के किए गए थे। ऑडिट टीम द्वारा विस्तृत जांच किए जाने पर लगभग 50 लाख रुपये की राशि का स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका, जिससे गबन की आशंका जताई गई।

मामले के उजागर होते ही एम्स पटना प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। संस्थान की ओर से आयोजित प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि आरोप अत्यंत गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता के ठोस साक्ष्य मिले हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संस्थान में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

एम्स प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से चीफ कैशियर अनुराग अमन को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को किसी भी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। हालांकि एम्स प्रशासन ने यह भी बताया है कि उक्त गबन का पैसा वापस किया गया है l

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जांच निष्पक्ष रूप से और नियमों के अनुरूप की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर मामला पुलिस अथवा अन्य जांच एजेंसियों को भी सौंपा जाएगा।

एम्स प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस घटना का मरीजों की चिकित्सा सेवाओं और संस्थान के दैनिक कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं को और सख्त किया जाएगा तथा आंतरिक ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही एम्स सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि चीफ कैशियर ने गबन कि बात को स्वीकार किया और जांच टीम को बताया था कि उक्त पैसे को शेयर मार्केट में लगाए है l वही गबन कि राशि को वापस किया है l हालांकि और भी इस मामले में जांच चल रही है l

