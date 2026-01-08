एम्स पटना में 50 लाख के गबन का खुलासा, चीफ कैशियर निलंबित

संक्षेप: एम्स प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से चीफ कैशियर अनुराग अमन को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को किसी भी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना में करीब 50 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में संस्थान के चीफ कैशियर अनुराग अमन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह खुलासा अकाउंट ऑफिसर पीयूष आनंद द्वारा कराई गई आंतरिक ऑडिट के दौरान हुआ, जिसमें वित्तीय अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

सूत्रों के अनुसार, नियमित ऑडिट के दौरान कैश बुक, भुगतान रजिस्टर, रसीदों और बैंक खातों के मिलान में भारी अंतर सामने आया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि कई नकद खाता दोनों से लेन-देन बिना आवश्यक दस्तावेजों और सक्षम स्वीकृति के किए गए थे। ऑडिट टीम द्वारा विस्तृत जांच किए जाने पर लगभग 50 लाख रुपये की राशि का स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका, जिससे गबन की आशंका जताई गई।

मामले के उजागर होते ही एम्स पटना प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। संस्थान की ओर से आयोजित प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि आरोप अत्यंत गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता के ठोस साक्ष्य मिले हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संस्थान में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

एम्स प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से चीफ कैशियर अनुराग अमन को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को किसी भी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। हालांकि एम्स प्रशासन ने यह भी बताया है कि उक्त गबन का पैसा वापस किया गया है l

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जांच निष्पक्ष रूप से और नियमों के अनुरूप की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर मामला पुलिस अथवा अन्य जांच एजेंसियों को भी सौंपा जाएगा।