बिहार के बेगूसराय में 11 साल के लड़के की गला रेतकर हत्या, आपसी रंजिश का खूनी अंजाम
उसकी हत्या गांव के पूरब सरसों के खेत में चाकू से रेत कर की गई है। उसके बाद शव को बोरे में बांधकर मदार नदी के झाड़ी में फेंक दिया गया था। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
बिहार के औरंगाबाद जिले में भयानक मर्डर को अंजाम दिया गया है। यहां मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना क्षेत्र के राजा गरडी गांव में आपसी रंजिश में चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक उक्त गांव निवासी मंटू दास का 11 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार है। सदर एसडीपीओ-2 चंदन कुमार ने बताया कि सलैया थानाध्यक्ष कन्हैया शर्मा को सोमवार की रात 10 बजे सूचना मिली थी कि एक बच्चा खेलने गया है जो अब तक वापस घर नहीं लौटा है।
थानाध्यक्ष सूचना पर गांव पहुंचे और पूरी जानकारी परिजनों से ली। शक के आधार पर गांव के ही गोविंद राम के पुत्र सोनू कुमार को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, तो उसकी निशानदेही पर मंगलवार की सुबह 5:00 बजे मदार नदी के किनारे झाड़ी से शव बरामद किया गया है। जिसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, औरंगाबाद भेज दिया गया है।
उसकी हत्या गांव के पूरब सरसों के खेत में चाकू से रेत कर की गई है। उसके बाद शव को बोरे में बांधकर मदार नदी के झाड़ी में फेंक दिया गया था। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।