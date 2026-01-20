Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newseleven year child throat slit in aurangabad bihar
बिहार के बेगूसराय में 11 साल के लड़के की गला रेतकर हत्या, आपसी रंजिश का खूनी अंजाम

बिहार के बेगूसराय में 11 साल के लड़के की गला रेतकर हत्या, आपसी रंजिश का खूनी अंजाम

संक्षेप:

उसकी हत्या गांव के पूरब सरसों के खेत में चाकू से रेत कर की गई है। उसके बाद शव को बोरे में बांधकर मदार नदी के झाड़ी में फेंक दिया गया था। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

Jan 20, 2026 01:13 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, औरंगाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार के औरंगाबाद जिले में भयानक मर्डर को अंजाम दिया गया है। यहां मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना क्षेत्र के राजा गरडी गांव में आपसी रंजिश में चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक उक्त गांव निवासी मंटू दास का 11 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार है। सदर एसडीपीओ-2 चंदन कुमार ने बताया कि सलैया थानाध्यक्ष कन्हैया शर्मा को सोमवार की रात 10 बजे सूचना मिली थी कि एक बच्चा खेलने गया है जो अब तक वापस घर नहीं लौटा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थानाध्यक्ष सूचना पर गांव पहुंचे और पूरी जानकारी परिजनों से ली। शक के आधार पर गांव के ही गोविंद राम के पुत्र सोनू कुमार को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, तो उसकी निशानदेही पर मंगलवार की सुबह 5:00 बजे मदार नदी के किनारे झाड़ी से शव बरामद किया गया है। जिसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, औरंगाबाद भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 31 जनवरी तक जमीन मापी के लंबित आवेदनों का निपटारा, बोले सीएम नीतीश

उसकी हत्या गांव के पूरब सरसों के खेत में चाकू से रेत कर की गई है। उसके बाद शव को बोरे में बांधकर मदार नदी के झाड़ी में फेंक दिया गया था। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

ये भी पढ़ें:कौन हैं धीरेंद्र..चोर को कथावाचक बना रहे हैं; बागेश्वर सरकार पर बोले पप्पू यादव
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Aurangabad News Bihar Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।