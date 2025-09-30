Hindi NewsBihar Newseleven year child beaten to death after controversy over plucking flowers in bihar
बिहार में फूल तोड़ने के विवाद में 11 साल के मासूम की पिटाई से गई जान, 4 लोगों पर केस; गांव में तनाव
घटना को लेकर बरियाही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मानव चार बहन व दो भाई में छोटा था। वर्ग पांच में पढ़ने वाले मानव के पिता मजदूरी कर किसी तरह गुजर-बसर करते हैं। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सिमरिया धाम, बेगूसरायTue, 30 Sep 2025 09:02 AM
