बिहार में फूल तोड़ने के विवाद में 11 साल के मासूम की पिटाई से गई जान, 4 लोगों पर केस; गांव में तनाव

घटना को लेकर बरियाही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मानव चार बहन व दो भाई में छोटा था। वर्ग पांच में पढ़ने वाले मानव के पिता मजदूरी कर किसी तरह गुजर-बसर करते हैं। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सिमरिया धाम, बेगूसरायTue, 30 Sep 2025 09:02 AM
