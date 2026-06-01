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मां बनने वाली में 11 प्रतिशत नाबालिग लड़कियां, बिहार में सर्वे के बाद खुलासा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि बिहार में 38 प्रतिशत गर्भवतियां ही प्रसव से पहले की चारों जांच करा रही हैं। गर्भावस्था की पहली जांच के लिए अस्पतालों में जांच कराने 64 प्रतिशत महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन चौथी जांच तक यह आंकड़ा आधा हो जाता है। रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई गई है।

मां बनने वाली में 11 प्रतिशत नाबालिग लड़कियां, बिहार में सर्वे के बाद खुलासा

बिहार में मां बनने वालों में 11 प्रतिशत किशोरियां हैं। कम उम्र में शादी के कारण ऐसा हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की रिपोर्ट से यह चिंताजनक खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब भी 35 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम में हो रही है। वहीं, 29.3 प्रतिशत लड़कों की शादी भी 21 वर्ष से कम उम्र में हो रही है। जाहिर है सर्वे में उजागर हुई बातें चिंता का विषय हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले पांच वर्षों में कम उम्र में शादियों के आंकड़ों में कमी आयी है। पांच वर्ष पहले बिहार में 40.8 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम में हो जाती थी और 30.5 प्रतिशत लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम कर दी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक किशोरियों के मां बनने के आंकड़े में पांच वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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कम उम्र में मां बनने से जच्चा-बच्चा को खतरा

एसकेएमसीएच की स्त्री व प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉ विभा वर्मा ने बताया कि कम उम्र में मां बनने से जच्चा-बच्चा दोनों की जान का खतरा रहता है। किशोरियों में खून की कमी हो जाती। ऐसे मरीजों में चार-से पांच ग्राम ही खून रहता है। कम उम्र में गर्भवती होने वाली किशोरियां हाई बीपी की शिकार हो जाती हैं। उनका प्रसव हाई रिस्क में रहता है। इन मरीजों का हाथ-पैर फूला रहता है। कम उम्र में मां बनने से चमकी का खतरा भी इन मरीजों में रहता है। बच्चे के पेट में मरने का भी खतरा रहता है। यह किशोरियां स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक नहीं रहती हैं।

38% गर्भवतियां ही करा रहीं प्रसव पूर्व सभी जांच

फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि बिहार में 38 प्रतिशत गर्भवतियां ही प्रसव से पहले की चारों जांच करा रही हैं। गर्भावस्था की पहली जांच के लिए अस्पतालों में जांच कराने 64 प्रतिशत महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन चौथी जांच तक यह आंकड़ा आधा हो जाता है। रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई गई है।

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बिहार के बच्चों में आई बौनेपन में कमी

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के बच्चों में बौनेपन में कमी आयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में अभी 35.6 प्रतिशत बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। पांच वर्ष पहले यह आंकड़ा 43 प्रतिशत था। बिहार में बौने पर और कुपोषित बच्चों की रिपोर्ट आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैयार होती है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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