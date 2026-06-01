मां बनने वाली में 11 प्रतिशत नाबालिग लड़कियां, बिहार में सर्वे के बाद खुलासा

फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि बिहार में 38 प्रतिशत गर्भवतियां ही प्रसव से पहले की चारों जांच करा रही हैं। गर्भावस्था की पहली जांच के लिए अस्पतालों में जांच कराने 64 प्रतिशत महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन चौथी जांच तक यह आंकड़ा आधा हो जाता है। रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई गई है।

बिहार में मां बनने वालों में 11 प्रतिशत किशोरियां हैं। कम उम्र में शादी के कारण ऐसा हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की रिपोर्ट से यह चिंताजनक खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब भी 35 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम में हो रही है। वहीं, 29.3 प्रतिशत लड़कों की शादी भी 21 वर्ष से कम उम्र में हो रही है। जाहिर है सर्वे में उजागर हुई बातें चिंता का विषय हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले पांच वर्षों में कम उम्र में शादियों के आंकड़ों में कमी आयी है। पांच वर्ष पहले बिहार में 40.8 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम में हो जाती थी और 30.5 प्रतिशत लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम कर दी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक किशोरियों के मां बनने के आंकड़े में पांच वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कम उम्र में मां बनने से जच्चा-बच्चा को खतरा एसकेएमसीएच की स्त्री व प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉ विभा वर्मा ने बताया कि कम उम्र में मां बनने से जच्चा-बच्चा दोनों की जान का खतरा रहता है। किशोरियों में खून की कमी हो जाती। ऐसे मरीजों में चार-से पांच ग्राम ही खून रहता है। कम उम्र में गर्भवती होने वाली किशोरियां हाई बीपी की शिकार हो जाती हैं। उनका प्रसव हाई रिस्क में रहता है। इन मरीजों का हाथ-पैर फूला रहता है। कम उम्र में मां बनने से चमकी का खतरा भी इन मरीजों में रहता है। बच्चे के पेट में मरने का भी खतरा रहता है। यह किशोरियां स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक नहीं रहती हैं।

38% गर्भवतियां ही करा रहीं प्रसव पूर्व सभी जांच फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि बिहार में 38 प्रतिशत गर्भवतियां ही प्रसव से पहले की चारों जांच करा रही हैं। गर्भावस्था की पहली जांच के लिए अस्पतालों में जांच कराने 64 प्रतिशत महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन चौथी जांच तक यह आंकड़ा आधा हो जाता है। रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई गई है।