VIDEO: एक के बाद एक 11 ट्रेनी महिला सिपाही जमीन पर गिर गईं, 4 जवान रेफर; बी-सैप कैंप में मचा हड़कंप

डेहरी के बी सैप दो के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में रविवार को 16 किलोमीटर दौड़ के ट्रेनिंग के दौरान 11 प्रशिक्षु महिला सिपाही बेहोश हो गई है। सभी को इलाज के लिए पहले डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया। जहां से 4 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों को गंभीर स्थिति में सासाराम रेफर किया गया है।

Binar Top News: बिहार सशस्त्र सैन्य पुलिस बल दो के मैदान में चल रहे महिला सिपाहियों के प्रशिक्षण के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब 16 किलोमीटर की दौड़ के दौरान एक-एक कर महिला प्रशिक्षु सिपाही गिर कर बेहोश होने लगीं। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए डेहरी ऑन सोन स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां कुछ को सदर अस्पताल सासाराम व जमुहार स्थित एनएमसीएच रेफर कर दिया गया, वही कुछ का अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो दिन पहले रोहतास में पुरुष पुलिस कांस्टेबल इसी टेस्ट के दौरान तेज धूप और हीट वेव के कारण मौत हो गई थी। मृतक श्रीराम कुमार समस्तीपुर का रहने वाला था। दौड़ के दौरान बेहोश होने पर उसे पटना एम्स में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बताया जाता है कि डेहरी के बी सैप दो के पुलिस ट्रेनिंग कैंप चल रही है। रविवार को 16 किलोमीटर रेस की ट्रेनिंग चल रही थी। इसी दौरान 11 प्रशिक्षु महिला सिपाही बेहोश हो गईं। सभी को इलाज के लिए पहले डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया। जहां से 4 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों को गंभीर स्थिति में सासाराम रेफर किया गया है। वहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। तेज धूप उनके बीमार होने का कारण बताया जा रहा है।

16 किलोमीटर रेस में 11 सिपाही बेहोश जानकारों के अनुसार बीएसएपी-दो में इन दिनों नयी चयनित महिला जवानों का प्रशिक्षण चल रहा है। वहीं जिला पुलिस लाइन में पुरुष प्रशिक्षण सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। पिछले सप्ताह भी 16 किलोमीटर की रेस के दौरान कई प्रशिक्षु पुरुष सिपाही बीमार हो गए थे। जिसमें से एक की इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत भी हो गई थी। वही रविवार को फिर 16 किलोमीटर के दौड़ के ट्रेनिंग के दौरान 11 प्रशिक्षु महिला जवान बेहोश हो गईं।