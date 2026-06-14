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VIDEO: एक के बाद एक 11 ट्रेनी महिला सिपाही जमीन पर गिर गईं, 4 जवान रेफर; बी-सैप कैंप में मचा हड़कंप

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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डेहरी के बी सैप दो के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में रविवार को 16 किलोमीटर दौड़ के ट्रेनिंग के दौरान 11 प्रशिक्षु महिला सिपाही बेहोश हो गई है। सभी को इलाज के लिए पहले डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया। जहां से 4 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों को गंभीर स्थिति में सासाराम रेफर किया गया है।

Binar Top News: बिहार सशस्त्र सैन्य पुलिस बल दो के मैदान में चल रहे महिला सिपाहियों के प्रशिक्षण के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब 16 किलोमीटर की दौड़ के दौरान एक-एक कर महिला प्रशिक्षु सिपाही गिर कर बेहोश होने लगीं। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए डेहरी ऑन सोन स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां कुछ को सदर अस्पताल सासाराम व जमुहार स्थित एनएमसीएच रेफर कर दिया गया, वही कुछ का अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो दिन पहले रोहतास में पुरुष पुलिस कांस्टेबल इसी टेस्ट के दौरान तेज धूप और हीट वेव के कारण मौत हो गई थी। मृतक श्रीराम कुमार समस्तीपुर का रहने वाला था। दौड़ के दौरान बेहोश होने पर उसे पटना एम्स में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बताया जाता है कि डेहरी के बी सैप दो के पुलिस ट्रेनिंग कैंप चल रही है। रविवार को 16 किलोमीटर रेस की ट्रेनिंग चल रही थी। इसी दौरान 11 प्रशिक्षु महिला सिपाही बेहोश हो गईं। सभी को इलाज के लिए पहले डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया। जहां से 4 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों को गंभीर स्थिति में सासाराम रेफर किया गया है। वहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। तेज धूप उनके बीमार होने का कारण बताया जा रहा है।

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16 किलोमीटर रेस में 11 सिपाही बेहोश

जानकारों के अनुसार बीएसएपी-दो में इन दिनों नयी चयनित महिला जवानों का प्रशिक्षण चल रहा है। वहीं जिला पुलिस लाइन में पुरुष प्रशिक्षण सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। पिछले सप्ताह भी 16 किलोमीटर की रेस के दौरान कई प्रशिक्षु पुरुष सिपाही बीमार हो गए थे। जिसमें से एक की इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत भी हो गई थी। वही रविवार को फिर 16 किलोमीटर के दौड़ के ट्रेनिंग के दौरान 11 प्रशिक्षु महिला जवान बेहोश हो गईं।

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हीट वेव बताया जा रहा कारण

डॉक्टर की माने तो इसका कारण हीट वेव बताया जा रहा है। सुबह से तेज धूप तथा गर्मी में दौड़ के दौरान अचानक कई लड़कियां दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर ट्रैक पर ही गिरने लगी। इसके बाद सभी बेहोश लड़कियों को इलाज के लिए डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया। सासाराम के सदर अस्पताल में बेहोश लड़कियों का इलाज करने वाले चिकित्सक चिकित्सक डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि हीट वेव के कारण बच्चियों बीमार हुई है। इन सभी को बेहतर इलाज के लिए सासाराम रेफर किया गया।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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