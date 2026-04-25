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भीषण गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में उछाल; AC-कूलर खरीदना हुआ महंगा, 10-15% दाम बढे़

Apr 25, 2026 09:21 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, कटिहार
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कटिहार के एमजी रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों के अनुसार एसी की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। फ्रिज के दाम सात से आठ प्रतिशत तक चढ़े हैं। वहीं कूलर आठ से 10 प्रतिशत और टीवी पांच से आठ प्रतिशत तक महंगे हुए हैं। 

भीषण गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में उछाल; AC-कूलर खरीदना हुआ महंगा, 10-15% दाम बढे़

मध्य पूर्व में जारी जंग और वैश्विक आपूर्ति संकट की तपिश अब घरेलू बाजार तक पहुंचने लगी है। भीषण गर्मी के बीच जहां एसी, कूलर और फ्रिज की मांग तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर इन उत्पादों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कच्चे माल की कमी, आयातित पुर्जों की महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को झटका दिया है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक अप्रैल महीने में एक बार कीमतें बढ़ चुकी हैं और अब एक मई से फिर नई दरें लागू होने की तैयारी है। ऐसे में गर्मी से राहत देने वाले उपकरण खरीदना आम लोगों के लिए और महंगा पड़ सकता है।

एसी के दाम 10 से 15 फीसदी बढ़े

व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने से क्रूड ऑयल और हीलियम गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इन दोनों का उपयोग प्लास्टिक, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। आपूर्ति घटने से प्लास्टिक और संबंधित कच्चे माल की कीमतों में अचानक उछाल आया है। इसी कारण कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। कटिहार के एमजी रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों के अनुसार एसी की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।

फ्रिज-कूलर की कीमतों में भी लगी आग

फ्रिज के दाम सात से आठ प्रतिशत तक चढ़े हैं। वहीं कूलर आठ से 10 प्रतिशत और टीवी पांच से आठ प्रतिशत तक महंगे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि यदि कच्चे माल की स्थिति नहीं सुधरी तो आगे और वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता। बाजार पर दूसरा बड़ा असर रुपये की कमजोरी का पड़ा है। एसी और फ्रिज में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सेंसर और कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विदेशों से मंगाए जाते हैं। डॉलर महंगा होने से आयात लागत बढ़ गई है। कंपनियां यह अतिरिक्त बोझ अब ग्राहकों पर डाल रही हैं।

एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्ध

वहीं मध्य पूर्व में चल रहे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कटिहार में गैस संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिले के सभी अनुमंडलों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं।

कालाबाजारी रोकने के लिए 16 धावा दल गठित

जिले की 54 गैस एजेंसियों में फिलहाल 12,573 घरेलू गैस सिलेंडर मौजूद हैं, जबकि 1,352 व्यवसायिक सिलेंडर भी उपलब्ध हैं। डीएम ने बताया कि 23 अप्रैल को 5,550 बुकिंग के विरुद्ध 5,898 सिलेंडरों की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की गई। वहीं मांग के अनुसार 8,302 अतिरिक्त घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। डीएम ने कहा कि गैस आपूर्ति व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है। कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री रोकने के लिए जिले में 16 धावा दल गठित किए गए हैं। अब तक 695 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है तथा पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

sandeep

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