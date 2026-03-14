बिहार में बेंगलुरु की तर्ज पर इलेक्टॉनिक सिटी जल्द, एक लाख रोजगार; उद्योग मंत्री DJ क्या बोले?

उद्योग विभाग राजधानी पटना के निकट ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार पटना के निकट फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना पर पहले ही काम कर रही है।

Electronic City in Bihar: बिहार में भी बेंगलुरु मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। इस क्षेत्र में देशभर की बड़ी कंपनियों को लाने का प्रयास होगा। इससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उद्योग विभाग बेंगलुरु मॉडल का अध्ययन करेगा। उद्योग सचिव कुंदन कुमार समेत वरीय अधिकारियों का दल बेंगलुरु गया है। यह टीम इस सिटी का काम देखेगी। उच्चस्तरीय टीम वहां अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर आगे की कार्ययोजना बनाएगी।

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उद्योग विभाग राजधानी पटना के निकट ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार पटना के निकट फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना पर पहले ही काम कर रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की तैयारी है।

ताकि घर लौटें युवा बिहार सरकार निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने, राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को बड़े अवसर उपलब्ध कराने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करना चाहती है। सरकार यह भी चाहती है कि जो बिहारी देश के बाहर इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वे बिहार लौट सकें। यही नहीं अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी यह आकर्षण का केन्द्र होगा। पिछले दिनों बिहार में निवेशकों, उद्यमियों, निर्यातकों के सम्मेलन में भी इस संबंध में सुझाव मिले थे। हाल के दिनों में बिहार की औद्योगिक नीतियों को देश में सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर भी सक्रियता बढ़ाई है।

बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी में विशेषता बेंगलुरु में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक केंद्र है। 800 एकड़ से अधिक में फैले इस क्षेत्र में इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, बायोकॉन जैसी 200 से अधिक कंपनियां हैं। यह एक मुख्य आईटी हब होने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों का प्रमुख केंद्र है। इसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसे कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया है। यह चार क्षेत्रों में बंटा हुआ है। यहां 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। यह स्थान न केवल व्यावसायिक, बल्कि अब एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र के रूप में भी विकसित हो चुका है। स्थापना के बाद से यह भारत की सिलिकॉन वैली का एक अहम हिस्सा बन गया है।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी में खास क्या होता है ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रोप्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे मूल घटकों से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, ऑडियो सिस्टम और घरेलू उपकरणों जैसे उपभोक्ता उत्पाद के निर्माण पर फोकस होता है। लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, गेम कंसोल, डिजिटल कैमरा, एमपी 3 प्लेयर, स्मार्टवॉच आदि के निर्माण की भी सुविधा उपलब्ध होती है।