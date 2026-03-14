Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में बेंगलुरु की तर्ज पर इलेक्टॉनिक सिटी जल्द, एक लाख रोजगार; उद्योग मंत्री DJ क्या बोले?

Mar 14, 2026 08:36 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share

उद्योग विभाग राजधानी पटना के निकट ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार पटना के निकट फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना पर पहले ही काम कर रही है।

बिहार में बेंगलुरु की तर्ज पर इलेक्टॉनिक सिटी जल्द, एक लाख रोजगार; उद्योग मंत्री DJ क्या बोले?

Electronic City in Bihar: बिहार में भी बेंगलुरु मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। इस क्षेत्र में देशभर की बड़ी कंपनियों को लाने का प्रयास होगा। इससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उद्योग विभाग बेंगलुरु मॉडल का अध्ययन करेगा। उद्योग सचिव कुंदन कुमार समेत वरीय अधिकारियों का दल बेंगलुरु गया है। यह टीम इस सिटी का काम देखेगी। उच्चस्तरीय टीम वहां अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर आगे की कार्ययोजना बनाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उद्योग विभाग राजधानी पटना के निकट ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार पटना के निकट फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना पर पहले ही काम कर रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की तैयारी है।

ये भी पढ़ें:रास चुनाव : 12 वर्षों बाद बिहार में वोटिंग की स्थिति, 2014 में शरद यादव ऐसे जीते

ताकि घर लौटें युवा

बिहार सरकार निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने, राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को बड़े अवसर उपलब्ध कराने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करना चाहती है। सरकार यह भी चाहती है कि जो बिहारी देश के बाहर इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वे बिहार लौट सकें। यही नहीं अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी यह आकर्षण का केन्द्र होगा। पिछले दिनों बिहार में निवेशकों, उद्यमियों, निर्यातकों के सम्मेलन में भी इस संबंध में सुझाव मिले थे। हाल के दिनों में बिहार की औद्योगिक नीतियों को देश में सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर भी सक्रियता बढ़ाई है।

ये भी पढ़ें:राज्यसभा चुनाव में NDA के लिए खुशखबरी, जेल में बंद अनंत सिंह पर आ गया फैसला

बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी में विशेषता

बेंगलुरु में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक केंद्र है। 800 एकड़ से अधिक में फैले इस क्षेत्र में इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, बायोकॉन जैसी 200 से अधिक कंपनियां हैं। यह एक मुख्य आईटी हब होने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों का प्रमुख केंद्र है। इसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसे कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया है। यह चार क्षेत्रों में बंटा हुआ है। यहां 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। यह स्थान न केवल व्यावसायिक, बल्कि अब एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र के रूप में भी विकसित हो चुका है। स्थापना के बाद से यह भारत की सिलिकॉन वैली का एक अहम हिस्सा बन गया है।

ये भी पढ़ें:नेपाल में बारिश से बिहार में बेमौसम बाढ़, कनकई नदी पर पुल टूटा; गांव बने टापू

इलेक्ट्रॉनिक सिटी में खास क्या होता है

ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रोप्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे मूल घटकों से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, ऑडियो सिस्टम और घरेलू उपकरणों जैसे उपभोक्ता उत्पाद के निर्माण पर फोकस होता है। लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, गेम कंसोल, डिजिटल कैमरा, एमपी 3 प्लेयर, स्मार्टवॉच आदि के निर्माण की भी सुविधा उपलब्ध होती है।

क्या बोले उद्योग मंत्री?

‘हम सूबे में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग सचिव, निदेशक समेत वरीय अधिकारियों की टीम बेंगलुरु गयी हुई है। टीम वहां की पूरी योजना का अध्ययन करेगी और फिर इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।’- डॉ. दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Dilip Jaiswal BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।