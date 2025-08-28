electricity will be stored supplied in power cuts project started in 15 grid sub stations bihar अब स्टोर होगी बिजली, कटने पर सप्लाई; बिहार के 15 ग्रिड सब-स्टेशन में प्रोजेक्ट पर काम शुरू, Bihar Hindi News - Hindustan
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 125 मेगावाट/500 मेगावाट आवर बैट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना बिहार की ऊर्जा संरचना को नई दिशा देगी।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोThu, 28 Aug 2025 09:55 AM
बिहार के 15 ग्रिड सब-स्टेशनों में बिजली स्टोर करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। बिजली कंपनी ने 125 मेगावाट और 500 मेगावाट पावर बैट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए विभिन्न कंपनियों से समझौता किया गया। यह परियोजना बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 15 ग्रिड उपकेंद्रों में लागू होगी। जमा बिजली पीक आवर में चार घंटे आपूर्ति होगी। छह बड़ी कंपनियों को कार्य आवंटित किए गए हैं

समझौता के दौरान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 125 मेगावाट/500 मेगावाट आवर बैट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना बिहार की ऊर्जा संरचना को नई दिशा देगी। यह न केवल बिजली आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय बनाएगी बल्कि अक्षय ऊर्जा के बेहतर उपयोग में भी सहायक होगी। सरकार निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम में ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार आदि थे।

इस परियोजना के अंतर्गत छह एजेंसियों को विभिन्न स्थानों पर कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। इनमें प्रोस्टारिम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड को फतुहा, जहानाबाद, रफीगंज, सीवान, बांका और किशनगंज, बार्ब्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड को मुजफ्फरपुर, अष्ठावन, जमुई, सूर्यम इंटरनेशनल को मोतिहारी, कुंदन ग्रीन इनर्जी को बेतिया, हिन्दुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स को भागलपुर, उदाकिशनगंज और सीतामढ़ी, जबकि सात्विक को शिवहर ग्रिड की जिम्मेदारी दी गई है।

इन ग्रिडों से 125 मेगावाट और 500 मेगावाट आवर बिजली का भंडारण होगा। जमा बिजली को चार घंटे तक आपूर्ति की जाएगी। केंद्र सरकार से व्यावहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायबिलिटि गैप फंडिंग) योजना के तहत 500 मेगावाट आवर क्षमता का बैट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए बिहार सरकार को अनुमोदन मिला। इस परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने खुली निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें छह बड़ी कंपनियों को कार्य आवंटित किए गए हैं।

