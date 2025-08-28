Electricity Regulatory Commission gives approval for bihar biggest power house pm modi may inaugrate बिहार के सबसे बड़े बिजली घर बनने का रास्ता साफ, चुनाव से पहले PM मोदी से शिलान्यास कराने की तैयारी, Bihar Hindi News - Hindustan
पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कराने की तैयारी है। संभावना है कि 15 सितम्बर को पूर्णिया दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास करें। आज-कल में बिजली कंपनी पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज सकता है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाThu, 28 Aug 2025 05:32 AM
बिहार सरकार की सबसे बड़ी बिजली घर परियोजना पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। आयोग की मंजूरी मिलते ही भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले बिजली घर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर आयोग ने सुनवाई करते हुए बुधवार को भागलपुर के पीरपैंती से बिजली खरीदने की सहमति दे दी। पीरपैंती से बिहार को 6.075 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 800 मेगावाट की तीन इकाई वाली (2400) इस बिजली घर का निर्माण अदाणी पावर लिमिटेड करेगी।

चूंकि केंद्रीय विद्युत अधिनियम के अनुसार बिजली घर का निर्माण या बिजली की खरीद के लिए विनियामक आयोग की अनुमति जरूरी है। इसी के आलोक में बिजली कंपनी ने आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी। भविष्य में बिहार में होने वाली बिजली की खपत को देखते हुए बुधवार को आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने अपना निर्णय सुनाते हुए पीरपैंती बिजली घर पर मुहर लगा दी।

पीएम करेंगे पीरपैंती का शिलान्यास

पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कराने की तैयारी है। संभावना है कि 15 सितम्बर को पूर्णिया दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास करें। आज-कल में बिजली कंपनी पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज सकता है। सरकार की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव के पहले हर हाल में इस परियोजना का शिलान्यास हो जाए।

बिहार के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री, बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि पीरपैंती बिजली घर परियोजना बिहार सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के जरिए बिहार में अब तक का सर्वाधिक निवेश होगा। यह बिजली घर बिहार की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।