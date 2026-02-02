Hindustan Hindi News
10 साल में बिजली-सड़क, अब उद्योग और रोजगार; नीतीश के मंत्री बिजेंद्र यादव का प्री-बजट नोट

संक्षेप:

Feb 02, 2026 02:34 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा राज्य सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है। बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगर देश के स्तर पर तुलना करें तो यह बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर है। सबसे आगे तमिलनाडू है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 69 हजार से बढ़कर 76 हजार रुपए हो गई है। सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार पर फोकस कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय कैसे दोगुनी हो इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसे छह माह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मंत्री में विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी सोमवार को विधानसभा के वाचनालय में दी। इस मौके पर वित्त विभाग के एसीएस सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि अर्थशास्त्र की नीति के तहत शुरुआती दस साल बिजली और सड़क अधिसंरचना पर ध्यान दी। सरकार अब औद्योगिकीकरण और रोजगार पर ध्यान दे रही है। ताकि, राज्य के लोगों की आमदनी दोगुनी हो सके। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी या रोजगार सृजन के लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है।

सोमवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई। दोनों सदनों के संयुक्त सदन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का लेखा जोखा पेश किया। दूसरी पाली में वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की हत्या पर सरकार को प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मामले की सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए लीपापोती के प्रयास का आरोप लगाया। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि छात्रा के गुनाहगार नहीं पकड़े गए तो हमारी आपकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी।

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
