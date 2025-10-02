Electric current passed in e rickshaw roadside Begusarai mother son painful death सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में दौड़ा करंट, बेगूसराय में मां-बेटे की दर्दनाक मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsElectric current passed in e rickshaw roadside Begusarai mother son painful death

सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में दौड़ा करंट, बेगूसराय में मां-बेटे की दर्दनाक मौत

बेगूसराय जिले के बखरी के एक गांव में सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में करंट दौड़ने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा पर बिजली का तार गिर गया था, जिससे उसमें करंट लगा।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बखरी (बेगूसराय)Thu, 2 Oct 2025 06:58 PM
share Share
Follow Us on
सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में दौड़ा करंट, बेगूसराय में मां-बेटे की दर्दनाक मौत

बिहार के बेगूसराय जिले में सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में करंट दौड़ने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बखरी प्रखंड के डरहा गांव में बुधवार शाम को हुई। इस हृदय-विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे खड़े एक ई-रिक्शा में अचानक करंट दौड़ने लगा। इसी दौरान 15 वर्षीय आर्यन कुमार उसकी चपेट में आ गया। बेटे को बचाने के लिए मां पावित्री देवी (37 वर्ष) भी दौड़ीं, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गईं। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान डरहा गांव निवासी नंदलाल राय की पत्नी पावित्री देवी एवं पुत्र आर्यन कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि पास स्थित बिजली पोल से तार गिरकर ई-रिक्शा पर पड़ा था। अनजाने में उसके संपर्क में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है।

ये भी पढ़ें:ढलाई के दौरान पूरे छत में दौड़ गया करंट, चीख पुकार मच गई; तीन की मौत

घटना की जानकारी मिलते ही बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान, मुखिया योगेंद्र राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को अविलंब उचित मुआवजा दिलाने की मांग की।

वहीं, बखरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। इस घटना से दुर्गा पूजा का उत्साह भी फीका पड़ गया है और पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है।