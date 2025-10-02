सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में दौड़ा करंट, बेगूसराय में मां-बेटे की दर्दनाक मौत

बेगूसराय जिले के बखरी के एक गांव में सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में करंट दौड़ने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा पर बिजली का तार गिर गया था, जिससे उसमें करंट लगा।

बिहार के बेगूसराय जिले में सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में करंट दौड़ने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बखरी प्रखंड के डरहा गांव में बुधवार शाम को हुई। इस हृदय-विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे खड़े एक ई-रिक्शा में अचानक करंट दौड़ने लगा। इसी दौरान 15 वर्षीय आर्यन कुमार उसकी चपेट में आ गया। बेटे को बचाने के लिए मां पावित्री देवी (37 वर्ष) भी दौड़ीं, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गईं। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान डरहा गांव निवासी नंदलाल राय की पत्नी पावित्री देवी एवं पुत्र आर्यन कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि पास स्थित बिजली पोल से तार गिरकर ई-रिक्शा पर पड़ा था। अनजाने में उसके संपर्क में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है।

घटना की जानकारी मिलते ही बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान, मुखिया योगेंद्र राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को अविलंब उचित मुआवजा दिलाने की मांग की।