Elections over, verbal wars continue at intersections and in offices Nitish Tejashwi Prashant Kishor
चुनाव खत्म, चौक-चौराहे, दफ्तरों में जुबानी जंग जारी; नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र

चुनाव खत्म, चौक-चौराहे, दफ्तरों में जुबानी जंग जारी; नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र

संक्षेप: Bihar Election Counting: प्रत्याशियों के समर्थक अपने-अपने उम्मीदवार की जीत का समीकरण सुलझा रहे हैं, और 14 नवंबर को आने वाले परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Thu, 13 Nov 2025 12:55 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election Counting: बिहार चुनाव खत्म होते ही हर गली चौराहे, चाय पान की दुकान और निजी दफ्तर तक “कौन जीतेगा?” की चर्चा छिड़ गई है। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर कोई कमाल दिखाएंगे। नेताओं के समर्थक अपने-अपने उम्मीदवार की जीत का समीकरण सुलझा रहे हैं, और 14 नवंबर को आने वाले परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

किशनगंज में 78.15 मतदान यह दर्शाता है कि मतदान करने में पुरुष के साथ महिला एवं युवा मतदाताओं ने आगे बढ़कर वोट दिया है, और अब सभी कार्यकर्ता जीत-हार का आंकलन करने में लगे हैं। प्रत्याशियों के समर्थक अपने-अपने उम्मीदवार की जीत का समीकरण सुलझा रहे हैं, और 14 नवंबर को आने वाले परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किशनगंज में 78.15 प्रतिशत मतदान होने के दूसरे पहलु पर गौर करें तो इसमें एसआईआर का ज्यादा प्रभाव कहा जा सकता है। इससे पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो 2020 के विस चुनाव में 62.32%, 2015 में 65.80% एवं 2010 में 61.70 % मतदान हुए थे। लेकिन 2025 में 12 से 20 प्रतिशत अधिक मतदान होना साफ तौर पर एसआईआर के प्रभाव की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है।

इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच भी खुले तौर पर हो रही है, कि एसआईआर होने से मतदान का प्रतिशत बढ़ा। मतदान का प्रतिशत बढ़ने से कई लोगों के समीकरण भी बिगड़ गए है। हालांकि सभी प्रमुख पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे बुलंदी से कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवम्बर को जो किशनगंज के चारों विधानसभा के परिणाम किसके पक्ष में जाते है।

किशनगंज विस की सीट पर टिकी हुई हैं सबकी नजर

खासकर किशनगंज विधानसभा पर सबकी नजर टिकी हुई है। भाजपा इस बार पूरी उम्मीद लगा रही है कि वे किशनगंज सीट को बचाने में सफल होगी, या कांग्रेस अपना किला बचाने में सफल रहेगी या एमआईएम 2019 के उप चुनाव की तरह वापसी करने में सफल रहेगी। लोगों इस बात की चर्चा चल रही है। वहीं परिणाम आने को लेकर प्रत्याशी एवं समर्थकों की धरकन बढ़ने लगी है कि आखिर परिणाम किसके ओर जायेंगे। किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 67% है, और सीमांचल क्षेत्र में ध्रुवीकरण की होती है तो, 78.15% मतदान से यह ध्रुवीकरण किसकी ओर हुआ है। अब बस 14 नवंबर की मतगणना के बाद ही इन सभी दावों की असली परीक्षा होगी।

