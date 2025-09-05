चुनाव नजदीक है, घर-घर जाकर बिहार के विकास के बारे में बताएं; JDU कार्यकर्ताओं से बोले नीतीश

पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1159 करोड़ 84 लाख रुपए लागत की कुल 17 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पालीगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान उन्होने कहा कि वे घर-घर जाकर बिहार के विकास के बारे में बताएं। अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, इसीलिए आप सभी सक्रिय रहें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना जिले में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 1159 करोड़ 84 लाख रुपए लागत की कुल 17 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होने पालीगंज के सिकरिया ग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। सीएम नीतीश में कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर-घर जाकर बिहार के विकास के बारे में बताएं। अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, इसीलिए आप सभी सक्रिय रहें। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

हाल ही में जदयू की अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा शुरू हुई है। अतिपिछड़ा समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में नीतीश सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया। यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर बूथ स्तर पर नीतीश सरकार द्वारा अतिपिछड़ा वर्ग के लिए चलाई गई विकासात्मक योजनाओं और ऐतिहासिक पहलों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएगी।

सीएम नीतीश ने पटना को कई हजार करोड़ की सौगात दी। जिसमें पुनपुन पिण्डदान स्थल पर निर्मित लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन, पालीगंज प्रखंड अंतर्गत पुनपुन नदी पर आरसीसी पुल और पहुंच पथ, पुनपुन स्टेशन से पटना रिंग रोड को जोड़ने वाली सहायक रोड तक पथ का निर्माण कार्य, पालीगंज के उलार सूर्य मंदिर में पर्यटकीय सुविधा का विकास एवं सोहगी मोड़ को पटना-गया-रोड तक 2-लेन सड़क से जोड़ने के कार्य शामिल हैं।

साथ ही विद्युत शक्ति उपकेंद्र, नई लाइनों का निर्माण, विद्युत शक्ति उपकेंद्रों में ट्रांसफार्मर की क्षमता का विस्तार, लाइनों की रिकंडक्टरिंग, बीजीसीएल डबल सर्किट संचरण लाइन का निर्माण, ‘बे’ निर्माण तथा खगौल ग्रिड उपकेंद्र का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य आदि भी शामिल हैं।