अचानक जीतनराम मांझी से मिलने पहुंचे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान; NDA में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई है। दो दिन के बिहार दौरे पर आए बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रविवार को अचानक हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से मुलाकात करने उनके पटना स्थित सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में जीतन मांझी ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, बहुत जल्द सीटें बंट जाएंगी। एनडीए में सब ऑल इज वेल है।

आपको बता दें बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दो दिन के दौरे पर आए हैं। शनिवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। जिसमें 60 सीटिंग सीटों पर चर्चा हुई। संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि रविवार को भी बैठक होगी। जिसमें बची हुई सीटों और हारी हुई सीटों पर मंथन होगा।