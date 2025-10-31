Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsElection Commission takes action on Mokama murder seeks report from DGP claims Dularchand Yadav was murdered
मोकामा हत्याकांड पर ऐक्शन में चुनाव आयोग; DGP से मांगी रिपोर्ट, दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी

मोकामा हत्याकांड पर ऐक्शन में चुनाव आयोग; DGP से मांगी रिपोर्ट, दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 लोगों को नामजद किया गया है।  

Fri, 31 Oct 2025 06:55 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव के बीच मोकामा में जन सुराज कार्यकर्ता और बाहुबली दुलारचंद यादव हत्या मामले में चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट तलब की है। गुरुवार को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद की हत्या हुई थी। जिसमें मोकामा से जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले आज भी मोकामा में तनाव दिखा। दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान राजद प्रत्याशी और बाहुबली सूरजभान की पत्नी की गाड़ी पर पथराव हुआ। जिसमें उनकी गाड़ी झतिग्रस्त हो गई। सूरजभान और वीणा देवी ने चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। वहीं अनंत सिंह इस घटना के पीछे सूरजभान का हाथ बता रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रशासन कहां है, कौन गुंडों को बचा रहा है। 40 गाड़ियों के साथ काफिला निकाला जा रहा है। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें:मोकामा में चुनाव से पहले फंसे अनंत सिंह, दुलारचंद यादव की हत्या में नामजद आरोपी
ये भी पढ़ें:मोकामा में खूनी हुआ चुनाव, जन सुराज का प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या
ये भी पढ़ें:सूरजभान का ही खेला है; मोकामा में दुलारचंद यादव हत्या पर अनंत सिंह का पहला बयान

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मोकामा के टाल क्षेत्र में खुशहाल चक के पास से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला गुजर रहा था। वे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए प्रचार कर रहे थे। उनके समर्थन में बाहुबली दुलारचंद यादव भी साथ थे। तभी, उसी रास्ते से जदयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह का काफिला गुजरा। इसी दौरान दोनों ही पार्टियों के समर्थकों में बहसबाजी हो गई।

कुछ ही समय में इस टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। बात बढ़ने पर ईंट-पत्थर चलने लगे। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इस बीच गोलियां भी चलने लगीं। इसी संघर्ष में एक गोली दुलारचंद यादव के पैर में लग गई। इससे वे सड़क पर गिर गए। तभी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई।