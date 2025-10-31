मोकामा हत्याकांड पर ऐक्शन में चुनाव आयोग; DGP से मांगी रिपोर्ट, दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 लोगों को नामजद किया गया है।

बिहार चुनाव के बीच मोकामा में जन सुराज कार्यकर्ता और बाहुबली दुलारचंद यादव हत्या मामले में चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट तलब की है। गुरुवार को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद की हत्या हुई थी। जिसमें मोकामा से जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

इससे पहले आज भी मोकामा में तनाव दिखा। दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान राजद प्रत्याशी और बाहुबली सूरजभान की पत्नी की गाड़ी पर पथराव हुआ। जिसमें उनकी गाड़ी झतिग्रस्त हो गई। सूरजभान और वीणा देवी ने चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। वहीं अनंत सिंह इस घटना के पीछे सूरजभान का हाथ बता रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रशासन कहां है, कौन गुंडों को बचा रहा है। 40 गाड़ियों के साथ काफिला निकाला जा रहा है। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए।

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मोकामा के टाल क्षेत्र में खुशहाल चक के पास से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला गुजर रहा था। वे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए प्रचार कर रहे थे। उनके समर्थन में बाहुबली दुलारचंद यादव भी साथ थे। तभी, उसी रास्ते से जदयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह का काफिला गुजरा। इसी दौरान दोनों ही पार्टियों के समर्थकों में बहसबाजी हो गई।