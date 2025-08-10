Election Commission should investigate if Chirag Paswan spoke on Deputy CM Vijay Sinha two voter ID controversy चुनाव आयोग करे जांच, अगर... डिप्टी CM विजय सिन्हा के दो वोटर ID विवाद पर बोले चिराग पासवान, Bihar Hindi News - Hindustan
चुनाव आयोग करे जांच, अगर... डिप्टी CM विजय सिन्हा के दो वोटर ID विवाद पर बोले चिराग पासवान

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो वोटर आईडी विवाद पर चिराग पासवान ने कहा कि अगर वोटर आईडी से जुड़े किसी भी मामले में गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करेगा और जरूरी कार्रवाई भी करेगा। लेकिन विपक्ष जानबूझकर हर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर एक सोची-समझी रणनीति के तहत भ्रम फैलाने में लगा है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हाजीपुरSun, 10 Aug 2025 05:37 PM
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दो वोटर आईडी होने के आरोपों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम के दो ईपिक नंबर होने का दावा किया। जिसके बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। और विजय सिन्हा से डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की मांग की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद, एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि अगर वोटर आईडी से जुड़े किसी भी मामले में गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करेगा और जरूरी कार्रवाई भी करेगा। लेकिन विपक्ष जानबूझकर हर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर एक सोची-समझी रणनीति के तहत भ्रम फैलाने में लगा है।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और जानबूझकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक इवेंट बना दिया है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव पर भी डबल वोटर आईडी का आरोप है, ऐसे में उनके द्वारा विजय सिन्हा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी से भी इस मामले में जवाब मांगा है।

चिराग ने कहा कि वो मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, और ये विनिंग कॉम्बिनेशन हैं। कुछ लोगों ने धारणा बना ली है, कि 2020 में अलग हो गया था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें रविवार को हाजीपुर में चिराग पासवान ने केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक एवं बच्चों से बात की।