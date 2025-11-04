चुनाव आयोग से ललन सिंह को नोटिस, समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट डालने से रोकने कहा था

संक्षेप: दरअसल केंद्रीय मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए कहा था। इसी भाषण को लेकर आय़ोग ने अब ललन सिंह को नोटिस भेजा है।

बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए कहा था। इसी भाषण को लेकर आय़ोग ने अब ललन सिंह को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह को यह नोटिस बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से मिला है। आय़ोग ने ललन सिंह को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर से ललन सिंह कहते हैं कि एक-दो नेता है। तो चुनाव के दिन इनको घर से निकलने मत दो। इनको घर में ही बंद कर दीजिए। अगर वो बहुत हाथ-पैर जोड़ते हैं तो कहिए कि चलिए हमारे साथ अपना वोट दीजिए और घर आकर सोइए। राष्ट्रीय जनता दल ने यह वीडियो शेयर कर केंद्रीय मंत्री पर निशाना भी साधा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ललन सिंह ने मोकामा में किया चुनाव प्रचार केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मोकामा में हुई चुनावी हिंसा को ‘‘साजिश’’ करार देते हुए सोमवार को कहा कि इस मामले में गिरफ्तार जनता दल (यूनाइटेड) प्रत्याशी अनंत सिंह ने कानून का पूरा पालन किया है तथा पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की पिछले सप्ताह हुई हत्या के सिलसिले में शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को जद(यू) उम्मीदवार एवं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार किया गया था।

दुलारचंद यादव की हत्या उस समय हुई थी जब वह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। ललन सिंह सोमवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मोकामा पहुंचे और अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार किया।

हर व्यक्ति अनंत सिंह बन चुनाव लड़े- ललन सिंह सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा, ‘‘अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हर व्यक्ति को ‘अनंत सिंह’ बनकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब अनंत बाबू बाहर थे, तब मेरी जिम्मेदारी कम थी लेकिन अब जब वह जेल में हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।’’