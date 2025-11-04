Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsElection commission sent notice to union minister lalan singh on controversial remarks in bihar chunav
चुनाव आयोग से ललन सिंह को नोटिस, समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट डालने से रोकने कहा था

चुनाव आयोग से ललन सिंह को नोटिस, समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट डालने से रोकने कहा था

संक्षेप: दरअसल केंद्रीय मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए कहा था। इसी भाषण को लेकर आय़ोग ने अब ललन सिंह को नोटिस भेजा है।

Tue, 4 Nov 2025 11:41 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए कहा था। इसी भाषण को लेकर आय़ोग ने अब ललन सिंह को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह को यह नोटिस बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से मिला है। आय़ोग ने ललन सिंह को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर से ललन सिंह कहते हैं कि एक-दो नेता है। तो चुनाव के दिन इनको घर से निकलने मत दो। इनको घर में ही बंद कर दीजिए। अगर वो बहुत हाथ-पैर जोड़ते हैं तो कहिए कि चलिए हमारे साथ अपना वोट दीजिए और घर आकर सोइए। राष्ट्रीय जनता दल ने यह वीडियो शेयर कर केंद्रीय मंत्री पर निशाना भी साधा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:विरोधी नेता को वोट मत डालने दो.., ललन सिंह के भाषण का वीडियो दिखा RJD ने घेरा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

ललन सिंह ने मोकामा में किया चुनाव प्रचार

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मोकामा में हुई चुनावी हिंसा को ‘‘साजिश’’ करार देते हुए सोमवार को कहा कि इस मामले में गिरफ्तार जनता दल (यूनाइटेड) प्रत्याशी अनंत सिंह ने कानून का पूरा पालन किया है तथा पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की पिछले सप्ताह हुई हत्या के सिलसिले में शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को जद(यू) उम्मीदवार एवं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार किया गया था।

दुलारचंद यादव की हत्या उस समय हुई थी जब वह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। ललन सिंह सोमवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मोकामा पहुंचे और अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार किया।

हर व्यक्ति अनंत सिंह बन चुनाव लड़े- ललन सिंह

सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा, ‘‘अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हर व्यक्ति को ‘अनंत सिंह’ बनकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब अनंत बाबू बाहर थे, तब मेरी जिम्मेदारी कम थी लेकिन अब जब वह जेल में हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज से मैंने मोकामा की कमान अपने हाथ में ले ली है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के पीछे साजिश है। पुलिस जांच कर रही है, सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी और यह भी पता चलेगा कि साजिशकर्ता कौन हैं।’’

ये भी पढ़ें:आज थमेगा बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर, 6 नवंबर को वोटिंग
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 Lalan Singh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।