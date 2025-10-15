बिहार में चुनाव कराने आ रहे यूपी के 31 IAS अफसर, आयोग ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा

संक्षेप: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न कराए उत्तर प्रदेश से 31 आईएएस अफसर पटना आ रहे हैं। इनको राज्य के अलग-अलग इलाकों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के उत्तर प्रदेश काडर के 31 अधिकारियों को पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) बनाकर पटना जाने का आदेश दिया है। आयोग चुनाव के दौरान कई तरह के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है, जो दूसरे राज्यों से बुलाकर लगाए जाते हैं। पर्यवेक्षक उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के द्वारा आचार संहिता के अनुपालन, खर्च पर नजर रखते हैं और आम लोगों की शिकायतों का समाधान भी करते हैं। यूपी के आईएएस अफसरों को गुरुवार 16 अक्टूबर को बिहार में रिपोर्ट करना है। बिहार चुनाव के दौरान यूपी के ये आईएएस अफसर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, मतदाताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का काम करेंगे।