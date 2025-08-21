बिहार में अब तक कितने लोगों ने वोटर बनने का दिया आवेदन, चुनाव आयोग ने बताया

चुनाव आयोग के अनुसार, एक अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया और दो अगस्त से दावा एवं आपत्ति आमंत्रित किया गया है। अब तक किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) ने एक भी दावा या आपत्ति दाखिल नहीं किया है।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अबतक 1 लाख 98 हजार 660 पात्र नागरिकों ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन दिया है। इनमें सभी 18 साल से अधिक उम्र के हैं। उन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर फॉर्म 6 भरकर आवेदन किया है।

बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों की संख्या 60 हजार 10 हो गई है। नियमानुसार सात दिनों के अंदर इनके दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाना है। चुनाव आयोग ने इनमें अबतक 2,394 दावा एवं आपत्तियों का निपटारा कर दिया है।