Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsElection Commission phone fax number email ID for complain information to Bihar CEO in first phase of voting tomorrow
चुनाव आयोग का फोन, फैक्स और ई-मेल नोट करिए; कल मतदान में गड़बड़ी हुई तो काम आएंगे

चुनाव आयोग का फोन, फैक्स और ई-मेल नोट करिए; कल मतदान में गड़बड़ी हुई तो काम आएंगे

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर यानी कल वोटिंग से पहले आयोग ने मतदान के दौरान गड़बड़ी वगैरह की सूचना और शिकायत के लिए हेल्पलाइन फोन, फैक्स के नंबर और ई-मेल आईडी जारी कर दिए हैं।

Wed, 5 Nov 2025 05:38 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर यानी कल गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान से पहले चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत और सूचना देने के लिए हेल्पलाइन फोन के नंबर, फैक्स के नंबर और ई-मेल आईडी जारी दिए हैं। सूचना या शिकायत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के दफ्तर में बनाए गए कंट्रोल रूम को मिलेगी और उस पर जरूरत के मुताबिक कार्यवाही या कार्रवाई की जाएगी। सीईओ दफ्तर में बना यह नियंत्रण कक्ष मतदान की प्रक्रिया खत्म होने तक काम करता रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चुनाव आयोग ने शिकायत या सूचना के लिए टेलीफोन करने के लिए 06122824001 नंबर तय किया है। अगर किसी को फैक्स से कुछ कहना है तो उसे 06122215611 पर पेपर भेजना है। अगर मेल करना चाहते हैं तो ceo_bihar@eci.gov.in या ceobihar@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। मतदान दलों और सुरक्षा बलों का आवंटित मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुका है। मतदान वाले इलाकों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। चुनाव के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवान बिहार में तैनात किए गए हैं।

पहले चरण की वोटिंग कल, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान; यहां देखें पूरी लिस्ट

पहले चरण के मतदान से पहले सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने बुधवार को स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने सभी बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने सेंटर के कर्मचारियों को जिलावार निगरानी रखने को कहा। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पांडेय, प्रशांत सी.एच. और ओएसडी श्रीप्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जब बाकी जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव नतीजा 14 नवंबर को आएगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बिहार चुनाव कंट्रोल रूम फोन नंबर- 06122824001

बिहार चुनाव कंट्रोल रूम फैक्स नंबर- 06122215611

बिहार चुनाव कंट्रोल रूम ईमेल आईडी- ceo_bihar@eci.gov.in, ceobihar@gmail.com

Bihar Voting ECI Helpline
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।