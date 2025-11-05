चुनाव आयोग का फोन, फैक्स और ई-मेल नोट करिए; कल मतदान में गड़बड़ी हुई तो काम आएंगे

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर यानी कल वोटिंग से पहले आयोग ने मतदान के दौरान गड़बड़ी वगैरह की सूचना और शिकायत के लिए हेल्पलाइन फोन, फैक्स के नंबर और ई-मेल आईडी जारी कर दिए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर यानी कल गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान से पहले चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत और सूचना देने के लिए हेल्पलाइन फोन के नंबर, फैक्स के नंबर और ई-मेल आईडी जारी दिए हैं। सूचना या शिकायत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के दफ्तर में बनाए गए कंट्रोल रूम को मिलेगी और उस पर जरूरत के मुताबिक कार्यवाही या कार्रवाई की जाएगी। सीईओ दफ्तर में बना यह नियंत्रण कक्ष मतदान की प्रक्रिया खत्म होने तक काम करता रहेगा।

चुनाव आयोग ने शिकायत या सूचना के लिए टेलीफोन करने के लिए 06122824001 नंबर तय किया है। अगर किसी को फैक्स से कुछ कहना है तो उसे 06122215611 पर पेपर भेजना है। अगर मेल करना चाहते हैं तो ceo_bihar@eci.gov.in या ceobihar@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। मतदान दलों और सुरक्षा बलों का आवंटित मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुका है। मतदान वाले इलाकों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। चुनाव के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवान बिहार में तैनात किए गए हैं।

पहले चरण की वोटिंग कल, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान; यहां देखें पूरी लिस्ट पहले चरण के मतदान से पहले सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने बुधवार को स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने सभी बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने सेंटर के कर्मचारियों को जिलावार निगरानी रखने को कहा। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पांडेय, प्रशांत सी.एच. और ओएसडी श्रीप्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जब बाकी जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव नतीजा 14 नवंबर को आएगा।

बिहार चुनाव कंट्रोल रूम फोन नंबर- 06122824001

बिहार चुनाव कंट्रोल रूम फैक्स नंबर- 06122215611