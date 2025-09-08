election commission organise make a mascot competition also announced reward before bihar chunav बिहार विधानसभा चुनाव: वोटरों को लुभाने के लिए 'शुभंकर बनाओ' प्रतियोगिता, इनाम भी मिलेगा, Bihar Hindi News - Hindustan
election commission organise make a mascot competition also announced reward before bihar chunav

बिहार विधानसभा चुनाव: वोटरों को लुभाने के लिए 'शुभंकर बनाओ' प्रतियोगिता, इनाम भी मिलेगा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाMon, 8 Sep 2025 07:21 AM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को वोट के लिए शुभंकर के माध्यम से भी प्रेरित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से राज्यस्तरीय शुभंकर (मस्कट) प्रतियोगिता का अयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्यभर से प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है।

उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लोकेश कुमार झा ने बताया कि इस बार के निर्वाचन के लिए कोई आकर्षक शुभंकर तैयार किया जाएगा। शीर्ष तीन शुभंकर को क्रमश: 25, 15 और 10 हजार रुपए की राशि इनाम के रूप में दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता का आयोजन स्वीप अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है।

स्वीप अभियान में ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इसे बनवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक कार्टून चरित्र, रंगीन चित्र, डिजिटल ग्राफिक अथवा कोई नया प्रतीक बना सकते हैं। इसमें किसी भी आयुवर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं।

