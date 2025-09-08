बिहार विधानसभा चुनाव: वोटरों को लुभाने के लिए 'शुभंकर बनाओ' प्रतियोगिता, इनाम भी मिलेगा

उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लोकेश कुमार झा ने बताया कि इस बार के निर्वाचन के लिए कोई आकर्षक शुभंकर तैयार किया जाएगा। शीर्ष तीन शुभंकर को क्रमश: 25, 15 और 10 हजार रुपए की राशि इनाम के रूप में दिया जाएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को वोट के लिए शुभंकर के माध्यम से भी प्रेरित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से राज्यस्तरीय शुभंकर (मस्कट) प्रतियोगिता का अयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्यभर से प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है।

उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लोकेश कुमार झा ने बताया कि इस बार के निर्वाचन के लिए कोई आकर्षक शुभंकर तैयार किया जाएगा। शीर्ष तीन शुभंकर को क्रमश: 25, 15 और 10 हजार रुपए की राशि इनाम के रूप में दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता का आयोजन स्वीप अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है।