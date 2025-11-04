Hindustan Hindi News
election commission order to fir on lalan singh after complain by rjd on videp
ललन सिंह पर केस दर्ज, विपक्षी वोटरों को रोकने कहा था; जेडीयू बोली- वीडियो से छेड़छाड़

ललन सिंह पर केस दर्ज, विपक्षी वोटरों को रोकने कहा था; जेडीयू बोली- वीडियो से छेड़छाड़

संक्षेप: Bihar Chunav: राष्ट्रीय जनता दल ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मोकामा में ललन सिंह पर केस दर्ज किया गया है।

Tue, 4 Nov 2025 02:35 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मोकामा में ललन सिंह पर केस दर्ज किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर पटना जिला प्रशासन ने एक्स पर लिखा, ' जिला प्रशासन, पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांच के बाद इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दरअसल मोकामा में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार करने गए केंद्रीय मंत्री पर आरोप है कि उन्होने अपने भाषण के दौरान कथित तौर से कहा था कि एक-दो नेता है। तो चुनाव के दिन इनको घर से निकलने मत दो। इनको घर में ही बंद कर दीजिए। अगर वो बहुत हाथ-पैर जोड़ते हैं तो कहिए कि चलिए हमारे साथ अपना वोट दीजिए और घर आकर सोइए। राजद ने एक वीडियो जारी कर भी ललन सिंह को घेरा था। हालांकि, जदयू ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है।

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ललन सिंह उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद हैं। उन्होंने जो बातें कही है उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। उन्होने कहा है कि एक नेता (नाम नहीं लिया है) अगर वोट देने जाए तो उसके रोक दीजिएगा।

राजद ने क्या कहा था…

राष्ट्रीय जनता दल ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है।कहाँ है मरा हुआ आयोग?’

हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े- ललन सिंह

मोकामा में ललन सिंह ने सोमवार को यह भी कहा था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हर व्यक्ति को ‘अनंत सिंह’ बनकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब अनंत बाबू बाहर थे, तब मेरी जिम्मेदारी कम थी लेकिन अब जब वह जेल में हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज से मैंने मोकामा की कमान अपने हाथ में ले ली है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के पीछे साजिश है। पुलिस जांच कर रही है, सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी और यह भी पता चलेगा कि साजिशकर्ता कौन हैं।’’

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
