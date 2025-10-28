चुनाव आयोग के नोटिस का कोई मतलब नहीं; 2 वोटर आईडी पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन

संक्षेप: दो वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस मामले पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आयोग ने SIR चलाकर बिहार के लोगों का नाम काटने की कोशिश की। जब मेरा नाम दो जगह पर था, तो बिहार में एसआईआर हुआ, ऐसे में मेरा नाम कैसे नहीं काटा गया?

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दो वोटर आईडी मामले पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होने कहा कि 'मैं 2019 से बिहार की करगहर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूं। दो साल तक, जब मैं कोलकाता में था, मैंने वहां अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाया था। 2021 से मेरा मतदाता पहचान पत्र करगहर विधानसभा क्षेत्र का है। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरा नाम दो जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज है। तो बिहार में एसआईआर हुआ, ऐसे में मेरा नाम कैसे नहीं काटा गया। वे एसआईआर का इस्तेमाल करके सबको परेशान क्यों कर रहे हैं? अब इस पर अगर चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। तो इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है'।

आपको बता दें दो वोटर आईडी मामले में पीके को चुनावी उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि प्रशांत किशोर का नाम दो अलग-अलग राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में दर्ज है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत प्रतिबंधित हैष उन्हें इस मामले में तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है।