Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsElection Commission notice means nothing Prashant Kishor first reaction on two voter IDs
चुनाव आयोग के नोटिस का कोई मतलब नहीं; 2 वोटर आईडी पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन

चुनाव आयोग के नोटिस का कोई मतलब नहीं; 2 वोटर आईडी पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन

संक्षेप: दो वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस मामले पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आयोग ने SIR चलाकर  बिहार के लोगों का नाम काटने की कोशिश की। जब मेरा नाम दो जगह पर था, तो बिहार में एसआईआर हुआ, ऐसे में मेरा नाम कैसे नहीं काटा गया?

Tue, 28 Oct 2025 07:30 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दो वोटर आईडी मामले पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होने कहा कि 'मैं 2019 से बिहार की करगहर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूं। दो साल तक, जब मैं कोलकाता में था, मैंने वहां अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाया था। 2021 से मेरा मतदाता पहचान पत्र करगहर विधानसभा क्षेत्र का है। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरा नाम दो जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज है। तो बिहार में एसआईआर हुआ, ऐसे में मेरा नाम कैसे नहीं काटा गया। वे एसआईआर का इस्तेमाल करके सबको परेशान क्यों कर रहे हैं? अब इस पर अगर चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। तो इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है'।

आपको बता दें दो वोटर आईडी मामले में पीके को चुनावी उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि प्रशांत किशोर का नाम दो अलग-अलग राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में दर्ज है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत प्रतिबंधित हैष उन्हें इस मामले में तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, दो वोटर आईडी पर 3 दिन में मांगा जवाब
ये भी पढ़ें:पीके ने ओवैसी को दोस्त बताया, फिर कहा- हैदराबाद बचाइए, सीमांचल में जरूरत नहीं
ये भी पढ़ें:पूर्णिया में PK के काफिले को पुलिस ने रोका, प्रचार के दौरान गाड़ियों की तलाशी

वहीं इस मामले पर जन सुराज पार्टी ने भी सफाई दी है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल वाली वोटर आईडी रद्द कराने के लिए पहले ही आवेदन दे दिया था। अब तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सौरभ सिंह के मुताबिक, 2021 में जब प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काम कर रहे थे, तब उन्होंने वहां वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया था। उन्होंने कहा, “अगर कोई व्यक्ति अपने काम या व्यवसाय के लिए किसी दूसरे राज्य में रहता है, तो वह वहां वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकता है।