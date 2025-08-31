EC ने जनादेश का मजाक बनाया; वोटर यात्रा में शामिल होने पटना पहुंचे CPI महासचिव डी राजा

बिहार में एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने सीपीआई के महासचिव डी राजा रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होने कहा कि चुनाव आयोग ने जनादेश का मजाक बनाया है।

भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा रविवार की दोपहर में पटना पहुंचे। वे सोमवार को इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित होने वाले वोटर अधिकार मार्च में शामिल होंगे। उनके पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य ओमप्रकाश नारायण, प्रमोद प्रभाकर, संजय कुमार, मिथिलेश कुमार झा, राम लाला सिंह, रौशन कुमार सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। मौके पर भाकपा महासचिव डी राजा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराकर लोकतंत्र की हत्या की और जनादेश का मजाक बनाया है।

लोकसभा के साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में ‘वोट चोरी’ को अंजाम दिया गया, कहीं लाखों फर्जी वोटर पैदा किए गए, तो कहीं गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काट दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें चुनाव आयोग के साथ भाजपा ने पूरा निभाया है। चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, पोलिंग बूथ के वीडियो मांगा गया, लेकिन चोरी छिपाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से नियम ही बदल दिए गए।