EC ने जनादेश का मजाक बनाया; वोटर यात्रा में शामिल होने पटना पहुंचे CPI महासचिव डी राजा

बिहार में एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने सीपीआई के महासचिव डी राजा रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होने कहा कि चुनाव आयोग ने जनादेश का मजाक बनाया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 31 Aug 2025 08:59 PM
भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा रविवार की दोपहर में पटना पहुंचे। वे सोमवार को इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित होने वाले वोटर अधिकार मार्च में शामिल होंगे। उनके पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य ओमप्रकाश नारायण, प्रमोद प्रभाकर, संजय कुमार, मिथिलेश कुमार झा, राम लाला सिंह, रौशन कुमार सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। मौके पर भाकपा महासचिव डी राजा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराकर लोकतंत्र की हत्या की और जनादेश का मजाक बनाया है।

लोकसभा के साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में ‘वोट चोरी’ को अंजाम दिया गया, कहीं लाखों फर्जी वोटर पैदा किए गए, तो कहीं गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काट दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें चुनाव आयोग के साथ भाजपा ने पूरा निभाया है। चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, पोलिंग बूथ के वीडियो मांगा गया, लेकिन चोरी छिपाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से नियम ही बदल दिए गए।

वहीं, भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने रविवार को बताया कि एक सितंबर को पार्टी का जत्था सुबह नौ बजे जनशक्ति परिसर से निकलेगा और गांधी मैदान पहुंचेगा। इसका नेतृत्व भाकपा महासचिव डी. राजा, राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र नाथ ओझा, एनी राजा सहित राज्य सचिव मंडल के सदस्य करेंगे। उन्होंने बताया कि मार्च में शामिल होने के लिए राज्य के दूरदराज क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता पटना पहुंचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान से वोटर अधिकार मार्च का आयोजन होगा। यह लोकतंत्र बचाने का बिगुल है।