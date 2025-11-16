बिहार से हटी आचार संहिता, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सौंपी 243 विधायकों की सूची

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य से आदर्श आचार संहिता हटा दी गई है। चुनाव आयोग ने रविवार को सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप दी।

बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता हटा दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित 243 विधायकों की सूची सौंप दी है। अब बिहार में नए सरकार के गठन की कवायद की जाएगी। बिहार के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि अब राजभवन के द्वारा नई सरकार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। दूसरी ओर, आयोग की ओर से अभी तक आचार संहिता हटाने को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया है।

सीईसी गुंजियाल रविवार शाम को पटना स्थित राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्य की सभी 243 सीटों से जीतने वाले विभिन्न दलों के विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपी। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ था, जिसके बाद से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू थी।

दो चरणों में हुए बिहार की 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए गए। एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी दलों का महागठबंधन 35 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाया। अब राज्य में नई सरकार का गठन होगा।

सरकार गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए के वरीय नेताओं का आना-जाना रहा। वहीं, दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर जेडीयू और बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि मौजूदा कैबिनेट की सोमवार को बैठक हो सकती है, इसके बाद मुख्यमंत्री पद से नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं।