बिहार चुनाव में राजद, भाजपा और जदयू को कितने वोट मिले; EC ने जारी किए सभी दलों के आंकड़े
भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार 72 घंटों के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंडेक्स कार्ड जारी किया। इसके तहत सभी राजनीतिक दलों के वोट प्रतिशत और वोटों के आंकड़े जारी किए गए। सोमवार को चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल को प्राप्त वोट और कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट हासिल हुआ इसकी जानकारी दी गई।
हालांकि, इसमें आईआईपी और माकपा के जीते उम्मीदवार की संख्या दी गई है, लेकिन इस दल को कितने वोट मिले, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं, भाकपा को नौ सीटों पर कितने वोट मिले, इसकी भी जानकारी अप्राप्त है। भाकपा माले का वोट प्रतिशत उपलब्ध है, किंतु कितने वोट मिले इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है।
निर्दलीय प्रत्याशियों की कुल संख्या जारी नहीं की गई
वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों की कुल संख्या जारी नहीं की गई है। सिर्फ यह बताया गया है कि निर्दलीय को कुल 25,16,297 वोट हासिल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अन्य को कुल 3.90 प्रतिशत वोट हासिल हुए, जबकि वोटों में इन्हें 19,57,368 वोट हासिल हुआ है। इंडेक्स कार्ड की रिपोर्ट के बाद अभी चुनाव आयोग से विस्तृत चुनाव परिणाम की जानकारी दिया जाना शेष है।
दलों को विधानसभा चुनाव में मिले वोट
दल - वोट प्रतिशत - कुल वोट
राजद - 23.00% - 1,15,46,055
भाजपा - 20.08% - 1,00,81,143
जदयू - 19.25% - 96,67,118
कांग्रेस - 8.71% - 43,74,579
निर्दलीय - 5.01% - 25,16,297
लोजपा-रा - 4.97% - 24,97,358
जनसुराज - 3.34% - 16,77,583
भाकपा माले - 2.84% ———-
एआईएमआईएम -1.85% - 9,30,504
नोटा - 1.81% - 9,10,730
बसपा - 1.62% - 8,13,553
वीआईपी 1.37% 6,89,484
हम 1.17% 6,87,056
रालोमो 1.06% 5,33,313
अन्य 3.90% 19,57,368