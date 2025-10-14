Hindustan Hindi News
Bihar Election: रालोमो को सिलेंडर तो प्लूरल्स को सीटी मिली, चिराग की पार्टी का चुनाव चिह्न क्या है

बिहार विधानसभा चुनाव: वहीं, लोजपा (रा) और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के आपसी विवाद के बीच अलग-अलग चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे। लोजपा (रा) को हेलीकॉप्टर व आरएलजेपी को सिलाई मशीन चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 14 Oct 2025 07:24 AM
बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ‘सिलेंडर’ तो पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी द प्लूरल्स पार्टी को ‘सीटी’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। आयोग ने बिहार चुनाव के लिए 40 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों सहित अन्य दलों के लिए चुनाव चिह्न आवंटित किया है। सोमवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने संबंधित दलों को उनके लिए आवंटित चुनाव चिह्न की जानकारी दी।

गैर निबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में समझदार पार्टी को हैंड कार्ट चुनाव चिह्न 103 विस क्षेत्रों, गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक को कैमरा चुनाव चिह्न 49 सीटों और वोकल इंडिया पार्टी को माइक चुनाव चिह्न 16 सीटों के लिए आवंटित की गई है। वहीं, लोजपा (रा) और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के आपसी विवाद के बीच अलग-अलग चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे। लोजपा (रा) को हेलीकॉप्टर व आरएलजेपी को सिलाई मशीन चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।

मणिपुर की आरपीआई (अठावले) को गन्ना किसान, महाराष्ट्र की राज्यस्तरीय पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को घड़ी, तेलंगाना की राज्यस्तरीय पार्टी एआईएमआईएम को पतंग, तीन राज्यों केरल, मणिपुर और तमिलनाडु की राज्यस्तरीय पार्टी भाकपा को हसुआ और बाली चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, महाराष्ट्र की शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) को फ्लेमिंग टॉर्च एवं पांडिचेरी की निबंधित गैर मान्यता प्राप्त पार्टी पत्ताली मक्कल काची को आम चुनाव चिह्न दिया गया है। इन सभी दलों को बिहार चुनाव में शामिल होने के लिए ये चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
