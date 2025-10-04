Election Commission Bihar visit Gyanesh Kumar meetings today final review tomorrow also चुनाव आयोग का बिहार दौरा: ज्ञानेश कुमार की आज दनादन मीटिंग, कल भी फाइनल रिव्यू, Bihar Hindi News - Hindustan
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शुक्रवार को पटना में राजनीतिक दलों और पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फाइनल रिव्यू करेंगे। चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम शुक्रवार रात को ही बिहार पहुंच गई।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 07:19 AM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों की अंतिम समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग दो दिवसीय राज्य के दौरे पर पहुंच गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु एवं डॉ. विवेक जोशी शुक्रवार रात 10 बजे पटना पहुंचे। सीईसी ज्ञानेश कुमार शनिवार को सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी आयोग की केंद्रीय टीम अहम बैठक करेगी।

राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक पटना के होटल ताज में होगी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा-आर, रालोजपा, सीपीएम, माले, आप, बसपा समेत अन्य दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। हर पार्टी से अधिकतम 3 सदस्य मौजूद रहेंगे। आयोग राजनीतिक दलों से सलाह और सुझाव मांगेगा।

शनिवार को ही प्रमंडलीय आयुक्तों, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ भी आयोग की केंद्रीय टीम की बैठकें होंगी। इसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

रविवार को चुनाव आयोग की बैठक प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ होगी। इसके बाद, बिहार के मुख्य निर्वाचन प्रदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नोडल अधिकारी के साथ भी बैठक होगी। तीसरी बैठक बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होगी। इसमें चुनाव संबंधी समन्वय और व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी।

अंत में अब तक की तैयारियों की जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी। फिर सीईसी ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम दिल्ली लौट जाएगी। आयोग के पटना से लौटने के बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो और एजेंसी इनपुट के साथ)