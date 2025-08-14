चुनाव आयोग का जिद्दी रवैया खारिज; SC के आदेश पर बोले दीपांकर- SIR की वैधता का सवाल बाकी

सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर आया अंतरिम आदेश चुनाव आयोग के जिद्दी रवैये को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वैधता का सवाल बाकी है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए अंतरिम आदेश से विपक्षी दल गदगद हैं। लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह आदेश चुनाव आयोग के जिद्दी रवैये को खारिज करता है। आयोग ने कोर्ट की पहले दी गई सलाहों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को विपक्ष की जीत बताया है।

माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन (एसआईआर) की वैधता का सवाल अब भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने कहा, “यह आदेश चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के क्रियान्वयन से जुड़े तीन अहम मुद्दों को संबोधित करता है।”

दीपांकर ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जाने का स्पष्ट कारण दर्ज करके उसकी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। साथ ही इस जानकारी को सभी मतदाताओं के लिए सुलभ करने और आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाने को भी कहा गया है।