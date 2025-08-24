वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और भाजपा की पार्टनरशिप; राहुल गांधी ने SIR पर भी उठाए सवाल

बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने रविवार को अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेस कर कहा कि वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और भाजपा के बीच पार्टनरशिप है। एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये संस्थागत वोट चोरी का तरीका है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर को संस्थागत वोट चोरी बताते हुए कहा कि इसके जरिए बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन भाजपा ने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की। इसका कारण है कि चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग और भाजपा के बीच पार्टनरशिप है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आठवें दिन अररिया में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। रविवार को यात्रा के दौरान राहुल गांधी का खास अंदाज देखने को मिला। वे सड़कों पर बुलेट बाइक चलाते दिखे। बाइक की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सवार थे।

इस दौरान लोगों का जोश देखने लायक था। राहुल गांधी के पीछे स्थानीय लोग कांग्रेस, राजद समेत इंडिया गठबंधन के दलों का झंडा लिए हुए बाइक पर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। राहुल भी यात्रा को मिल रहे भारी जनसमर्थन से गदगद नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को पूरे बिहार में जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है और लोग स्वेच्छा से इसमें शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार के करोड़ों लोग चुनावी गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे के खिलाफ एकजुट हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी सही मतदाता सूची तैयार करना है, लेकिन उसने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में भी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर पूरा दबाव बनाएगा और बिहार में वोट चोरी नहीं करने दी जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के जरिए वोटर लिस्ट से सिर्फ उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो या तो पलायन कर गए हैं या मृत हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें बिहार में ऐसे लोग रोज मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन उनके वोट मृत बताकर काट दिए गए हैं। उन्हें ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिन्होंने पिछले पांच-छह चुनावों में वोट डाला है, लेकिन अब उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे को खूब जनसमर्थन मिल रहा है और यह बिहार के लोगों के बीच गहराई से बैठ चुका है। वोटर अधिकार यात्रा में छोटे-छोटे बच्चे भी उनके पास आकर कान में "वोट चोर, गद्दी छोड़" का नारा बोल रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि वोट चोरी के मुद्दे पर बच्चा-बच्चा जागरूक हो गया है।

एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख फर्जी वोटरों का डेटा सामने रखा था, लेकिन आज तक इस पर चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग उनसे पत्रकार वार्ता के बीच में ही हलफनामा मांगता है, वहीं दूसरी तरफ जब भाजपा नेता अनुराग ठाकुर अपनी पत्रकार वार्ता में फर्जी वोटरों की वही बात दोहराते हैं तो उनसे कोई हलफनामा नहीं मांगा जाता।

उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो वह अनुराग ठाकुर से भी हलफनामा मांगता। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के किसानों के हितों में कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में मजबूत तालमेल है, जिसका शानदार नतीजा मिलेगा।