सासाराम में मतगणना केंद्र पर बवाल में ऐक्शन, चुनाव आयोग ने बदला चेनारी का रिटर्निंग अफसर

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले सासाराम में काउंटिंग सेंटर पर हुए बवाल के बाद निर्वाचन आयोग ने चेनारी सीट के रिटर्निंग अफसर को हटा दिया है। यहां तुरंत नया निर्वाची पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है।

बिहार के सासाराम में मतगणना केंद्र पर बवाल के बाद चुनाव आयोग ने ऐक्शन लिया है। आयोग ने चेनारी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर को तुरंत प्रभाव से बदल दिया है। चेनारी के निर्वाची पदाधिकारी ललित भूषण रंजन को हटाकर वहां जफर हसन को लगाया गया है। गुरुवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने रोहतास के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को आज ही शाम 4 बजे से आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही, डीएम से कहा गया कि ललित भूषण रंजन को बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना सहित सभी निर्वाचन कार्यों से अलग रखा जाए।

रोहतास जिला के मुख्यालय सासाराम में बुधवार देर रात ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप में प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों ने तकिया बाजार समिति के गेट पर जमकर हंगामा किया था। प्रत्याशियों का आरोप था कि जिस स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम सील करके रखी गई हैं, वहां के अंदर एवं गेट के कैमरा को बंद कर दिया गया। इसी बीच, एक ट्रक बाजार समिति परिसर में घुस गया। करीब 3 घंटे बाद वह बाहर आ रहा था तो उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों ने उसे रोक दिया।

प्रत्याशियों ने सवाल किया कि बिना जांच किए ट्रक को काउंटिंग सेंटर पर क्यों ले जाया गया और सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद किए गए। इसके बाद चेनारी समेत रोहतास जिले की सातों विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशी मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। देर रात करीब ढाई बजे भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची और लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया गया।

चेनारी विधानसभा का था ट्रक बताया जा रहा है कि जो ट्रक बाजार समिति स्थित काउंटिंग सेंटर परिसर में घुसा था, वो चेनारी विधानसभा से संबंधित था। इसके बाद रोहतास की डीएम उदिता सिंह ने इस मामले पर चेनारी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी (रिटर्निंग अफसर) ललित भूषण रंजन से स्पष्टीकरण मांगा। डीएम ने अपने बयान में कहा कि ट्रक में खाली बॉक्स रखे हुए थे। उन्होंने ट्रक में ईवीएम होने के आरोप को खारिज कर दिया।