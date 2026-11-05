बिहार में 12 नवंबर से SSR, वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन में क्या-क्या होगा

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर 2026 को समेकित मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। दावा/आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी। दावा/आपत्ति का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक होगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर) होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर इस प्रक्रिया के तहत दिव्यांगजन एवं छूटे हुए लोगों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा।ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन की सुविधा होगी। बुधवार को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक में इस संबंध में कार्रवाई का निर्णय लिया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर 2026 को समेकित मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। दावा/आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी। दावा/आपत्ति का निबटारा 28 दिसंबर 2026 तक होगा।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। 1 जनवरी 2027 के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाएंगे। बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था। हालांकि, SIR के खिलाफ विपक्षी पार्टियां आज भी अपना आंदोलन कर रही हैं। अब निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही SSR की प्रक्रिया एसआईआर में हुई भूल-चुक को सुधारने का एक मौका है। इसके तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में छूट गए थे या कट गए थे वो अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं।

बता दें कि इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा मंगलवार को जारी उस स्पष्टीकरण पर सुनवाई का फैसला किया है। स्पष्टीकरण में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को नाम दोबारा से शामिल करने के लिए फार्म-6 इस्तेमाल करने की अपील की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर 19 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। आयोग के स्पष्टीकरण पर अदालत ने की टिप्पणी: पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है, इसके तहत एसआईआर के दौरान जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, उन्हें फार्म-6 का इस्तेमाल करने को कहा गया है।