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बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार चिप वाला ईवीएम होगा यूज, क्या है खासियत

Apr 06, 2026 09:46 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Panchayat Election 2026 : ईवीएम की मेमोरी नष्ट होने के बाद भी चिप में एक-एक वोट सुरक्षित रहेगा। एक बूथ पर एक ईवीएम में कितने वोट डाले गए यह चिप की मेमोरी में अंकित रहेगा। यह चिप आयोग के स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, जिसे वर्षों बाद भी आसानी से साक्ष्य के रूप में देखा जा सकेगा।

बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार चिप वाला ईवीएम होगा यूज, क्या है खासियत

Bihar Panchayat Election 2026 : बिहार में इस वर्ष पंचायत आम चुनाव होना है। इस चुनाव में पहली बार सभी छह पदों के लिए ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष रूप से डिजाइन कराई गई ईवीएम से चुनाव होगा। इसमें ईवीएम की मेमोरी के साथ एक अलग से चिप लगी होगी।

ईवीएम की मेमोरी नष्ट होने के बाद भी चिप में एक-एक वोट सुरक्षित रहेगा। एक बूथ पर एक ईवीएम में कितने वोट डाले गए यह चिप की मेमोरी में अंकित रहेगा। यह चिप आयोग के स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, जिसे वर्षों बाद भी आसानी से साक्ष्य के रूप में देखा जा सकेगा। ईवीएम की पूर्व की मेमोरी को हरेक चुनाव के पहले डिलीट कर दी जाएगी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पंचायत में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच और सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव होना है।

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मई के बाद से शुरू होगी ईवीएम की आपूर्ति : जानकारी के अनुसार, पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने हैदराबाद की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को नई ईवीएम बनाकर आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ईसीआईएल से मई के बाद ईवीएम की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

सभी जिलों में सीधे ईवीएम आपूर्ति किए जाने के होंगे इंतजाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को अपने-अपने जिले में ईवीएम के रखरखाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। ईसीआईएल से आपूर्ति किए जाने वाले ईवीएम सभी जिलों में सीधे भेजे जाने के इंतजाम किए जाएंगे।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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