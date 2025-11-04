Bihar Chunav: आज थमेगा बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर, 18 जिलों में 6 नवंबर को वोटिंग

संक्षेप: Bihar Chunav: पहले चरण में तीन करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें एक करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष, एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिला एवं 758 थर्ड जेंडर के मतदाता वोट डालेंगे।

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम छह बजे प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा। इस चरण की सभी सीटों पर छह नवंबर को मतदान होगा। वहीं चुनाव के मद्देनजर नेपाल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। वहीं, हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव प्रचार को लेकर अंतिम 24 घंटे में उम्मीदवार घर-घर जनसंपर्क कर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में जुटेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक दिन पूर्व सोमवार को सभी दलों ने चुनाव प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकी और मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे रहे। पहले चरण में 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं हैं।

पहले चरण में तीन करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें एक करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष, एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिला एवं 758 थर्ड जेंडर के मतदाता वोट डालेंगे। इस चरण में 45,341 बूथों पर मतदान होगा। इनमें 45,324 मुख्य बूथ और 17 सहायक बूथ शामिल हैं। इस चरण में 8608 बूथ शहरी क्षेत्र और 36,733 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं।

चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तैयारी पूरी पहले चरण के चुनाव को लेकर ईवीएम और वीवीपैट के दोनों चरणों का रैंडमाइजेशन (आवंटन) हो चुका है। मतदान केंद्रवार ईवीएम और वीवीपैट मशीन चिह्नित कर ली गई है। इसकी सूची उम्मीदवारों या उनके चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) को दे दी गई है।

मतदान के पहले सभी मतदानकर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराई जाएगी। जिसे लेकर वे बूथों पर रवाना होंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके।