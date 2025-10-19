खाने का आग्रह टालना मुश्किल था, बिगड़ जाती थी तबीयत; रामबृक्ष बेनीपुरी की डायरी से चुनाव के किस्से

संक्षेप: Bihar Chunav: बेनीपुरी जी देश में हिंदी साहित्य जगत के अलावा समाजवादी राजनीति के बड़े नामों में शामिल थे। उन्होंने अपनी डायरी में 19 जनवरी 1952 को लिखा है कि इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान हर आदमी अच्छे से खाना खिलाना चाहता है। खाने बैठिए तो इतना खिलाया जाता है कि पेट खराब होने लगाता।

Bihar Election: वर्तमान समय में जीवन की हरेक गतिविधि में आधुनिकता का समावेश होता जा रहा है। नेताओं के चुनाव प्रचार से लेकर रैलियां तक हाइटेक होती जा रही हैं। अधिक भागदौड़ के बीच खुद को स्वस्थ रखने के लिए नेता जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। वे अपने साथ डायटीशियन से लेकर कुक तक लेकर चलते हैं। लेकिन, पहले चुनाव में ऐसा नहीं था। जनसंपर्क ही प्रचार का एकमात्र साधन होने के कारण उम्मीदवार जहां अपने प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में रखते थे। वहीं, उनको अपनी सेहत का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता था।

इसकी बानगी वर्ष 1952 में प्रदेश में हुए पहले विधानसभा चुनावों में देखने को मिल गई थी। उस समय जिले के कटरा उत्तरी (अब औराई) विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामबृक्ष बेनीपुरी ने अपनी डायरी में इसका उल्लेख किया है। बेनीपुरी जी देश में हिंदी साहित्य जगत के अलावा समाजवादी राजनीति के बड़े नामों में शामिल थे। उन्होंने अपनी डायरी में 19 जनवरी 1952 को लिखा है कि इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान हर आदमी अच्छे से खाना खिलाना चाहता है। खाने बैठिए तो इतना खिलाया जाता है कि पेट खराब होने लगाता। इसलिए यह प्रबंध सोचना पड़ा कि दिन में खाओ ही नहीं। हां, रात में तबीयत से बेहतर खाना खाने में कोई परहेज नहीं। ...इसका लाभ यह हुआ कि दौड़ भाग में भी शरीर ने अच्छा साथ दिया। न मूर्च्छा आई, न गठिये का दौर हुआ। ...ज्यादातर मैंने हंसी-खुशी में ही चुनाव के ये दौरे समाप्त किए।