Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गयाजी में वृद्ध महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या, अंधविश्वास के चक्कर में कत्ल की आशंका; इलाके में भारी तनाव

Apr 25, 2026 11:54 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, मनोरंजन कुमार, गयाजी
share

गयाजी के डुमरिया में शनिवार सुबह एक वृद्ध महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। कोलहूबार पंचायत के मटका गांव स्थित रामसागर आहर के पास से महिला का शव बरामद हुआ। स्थानीय स्तर पर ओझा-गुनी और अंधविश्वास के चक्कर में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुँचकर मामले की छानबीन कर रही है।

गयाजी में वृद्ध महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या, अंधविश्वास के चक्कर में कत्ल की आशंका; इलाके में भारी तनाव

Bihar Crime News: बिहार के गयाजी जिले में अपराधियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डुमरिया थाना क्षेत्र के कोलहूबार पंचायत अंतर्गत मटका गांव में एक वृद्ध महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह जब गांव वालों ने रामसागर आहर के पास क्षत-विक्षत शव देखा, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्राथमिक तौर पर इस हत्या के पीछे 'ओझा-गुनी' और अंधविश्वास का मामला सामने आ रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल व्याप्त है।

रामसागर आहर के पास फेंका मिला शव

जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब आठ बजे जब ग्रामीण अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर रामसागर आहर के पास पड़े एक शव पर पड़ी। पास जाकर देखने पर पता चला कि शव गांव की ही एक वृद्ध महिला का है। अपराधियों ने इतनी बेरहमी दिखाई कि महिला का गला पूरी तरह रेत दिया गया था। घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, जिससे यह साफ है कि हत्या काफी जघन्य तरीके से की गई है। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

अंधविश्वास के चक्कर में कत्ल की आशंका

ग्रामीणों और परिजनों के बीच इस बात की चर्चा है कि महिला की हत्या ओझा-गुनी या डायन के संदेह में की गई है। डुमरिया के सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी सनक में किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि, पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से बच रही है और हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है।

ये भी पढ़ें:नीतीश से मिले सीएम सम्राट; ललन साथ, बिजेंद्र से भी बात; कैबिनेट विस्तार की चर्चा

घटना की सूचना मिलते ही डुमरिया थाने की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुँची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम की मदद लेने पर भी विचार कर रही है। वहीं, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:छपरा में तिलक वाले दिन दूल्हे की घर में घुसकर हत्या, 3 रिश्तेदारों को भी गोदा!
ये भी पढ़ें:जहानाबाद में लापता युवक की हत्या, चेहरे पर डाला तेजाब; 9 घंटे तक चला भारी बवाल
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Gaya Gaya News Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।