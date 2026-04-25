गयाजी में वृद्ध महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या, अंधविश्वास के चक्कर में कत्ल की आशंका; इलाके में भारी तनाव
गयाजी के डुमरिया में शनिवार सुबह एक वृद्ध महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। कोलहूबार पंचायत के मटका गांव स्थित रामसागर आहर के पास से महिला का शव बरामद हुआ। स्थानीय स्तर पर ओझा-गुनी और अंधविश्वास के चक्कर में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुँचकर मामले की छानबीन कर रही है।
Bihar Crime News: बिहार के गयाजी जिले में अपराधियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डुमरिया थाना क्षेत्र के कोलहूबार पंचायत अंतर्गत मटका गांव में एक वृद्ध महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह जब गांव वालों ने रामसागर आहर के पास क्षत-विक्षत शव देखा, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्राथमिक तौर पर इस हत्या के पीछे 'ओझा-गुनी' और अंधविश्वास का मामला सामने आ रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल व्याप्त है।
रामसागर आहर के पास फेंका मिला शव
जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब आठ बजे जब ग्रामीण अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर रामसागर आहर के पास पड़े एक शव पर पड़ी। पास जाकर देखने पर पता चला कि शव गांव की ही एक वृद्ध महिला का है। अपराधियों ने इतनी बेरहमी दिखाई कि महिला का गला पूरी तरह रेत दिया गया था। घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, जिससे यह साफ है कि हत्या काफी जघन्य तरीके से की गई है। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
अंधविश्वास के चक्कर में कत्ल की आशंका
ग्रामीणों और परिजनों के बीच इस बात की चर्चा है कि महिला की हत्या ओझा-गुनी या डायन के संदेह में की गई है। डुमरिया के सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी सनक में किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि, पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से बच रही है और हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही डुमरिया थाने की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुँची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम की मदद लेने पर भी विचार कर रही है। वहीं, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।