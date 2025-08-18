राहुल-तेजस्वी को देखने रैली में आए बुजुर्ग हुए बेहोश; हार्ट अटैक से अस्पताल में मौत
गया में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने आए 58 साल के शिवनारायण भीड़ में बेहोश हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया है
गया में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने पहुंचे 58 वर्षीय शिवनारायण भीड़ की वजह से बेहोश हो गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया है। घटना कोंच के अहियापुर की है। मृतक शिवनारायण अलीपुर थाना के अगार गांव का रहने वाले थे। आपको बता दें वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। सासराम से शुरू हुई यात्रा आज गया पहुंची थी।
इससे पहले राहुल गांधी ने गया में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच पर दशरथ मांझी के परिवार को घर की चाबी सौंपी। जनसभा में अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन भीगते हुए भीड़ डटी रही और तालियों व नारों से नेताओं का स्वागत किया। राहुल ने कहा कि यह बारिश जनता के आशीर्वाद का संकेत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वो चोरी का आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली पर भाजपा को घेरा। सभा में मौजूद राजद नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाए।
वहीं तेजस्वी ने कहा कि राजनीतिक दलों से शपथ पत्र मांगने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही हलफनामा देना चाहिए। उन्होने कहा कि सीईसी को यह एफिडेविट देना चाहिए कि वे रिटायर होने के बाद मोदी सरकार की ओर से दिया जाना वाला कोई लाभ का पद नहीं लेंगे। उन्हें इसका भी शपथ पत्र देना चाहिए कि वे सेवानिवृत्ति के बाद देश छोड़कर विदेश नहीं भागेंगे।