शर्मनाक! डायन के आरोप में बुजुर्गों को मैला पिलाया, पोल में बांधकर पीटाई का वीडियो वायरल; 2 गिरफ्तार

ग्रामीणों ने डायन और भूत लगाने के शक में दो शख्स को पकड़कर खंभे से बांध दिया। आरोप है कि भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई की और उन्हें जबरन मैला पिलाया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कटिहारThu, 14 Aug 2025 04:54 PM
बिहार के कटिहार से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के बरारी थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों ने डायन और भूत लगाने के शक में दो शख्स को पकड़कर खंभे से बांध दिया। आरोप है कि भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई की और उन्हें जबरन मैला पिलाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। मगर वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने दोनों पीड़ितों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है अन्य की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ दिनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं, जिसके लिए पीड़ितों पर टोना-टोटका करने का शक जताया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों को इलाज के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि बरारी थाना क्षेत्र से अंधविश्वास का एक मामला सामने आया था दो युवक को बंधक बनाकर मैला पिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद बरारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस तरह की घटना में जो कोई अन्य लोग भी शामिल है । उसे भी पहचान करके गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

एसपी ने लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े । अगर इस तरह की घटना कोई भी अंजाम देता है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। वही वायरल वीडियो को लेकर तरह-तरह की चर्चा बरारी थाना क्षेत्र में होने लगी है।