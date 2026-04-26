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मोकामा में गौशाला में सो रहे बुजुर्ग का गला रेता, बेगूसराय से आए पशुपालक की हत्या से सनसनी

Apr 26, 2026 08:17 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, मोकामा
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मोकामा के मरांची थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक 70 वर्षीय बुजुर्ग बाल्मीकि निषाद की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक बेगूसराय के रहने वाले थे और कसहा दियारा की गौशाला में रहकर पशुपालन करते थे। पुलिस ने डॉग स्क्वायड और FSL की मदद से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

मोकामा में गौशाला में सो रहे बुजुर्ग का गला रेता, बेगूसराय से आए पशुपालक की हत्या से सनसनी

Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब सोते हुए बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं। पटना जिले के मोकामा स्थित मरांची थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहाँ कसहा दियारा पंचायत की एक गौशाला में सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग बाल्मीकि निषाद की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह जब परिजन गौशाला पहुँचे, तो वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाल्मीकि निषाद का लहूलुहान शव उनकी खाट पर पड़ा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है।

कौन थे बाल्मीकि निषाद?

मृतक बाल्मीकि निषाद मूल रूप से बेगूसराय जिले के चकिया थाना अंतर्गत मल्हीपुर बिंद टोली के रहने वाले थे। वे पिछले कई सालों से कसहा दियारा के शिवनगर गांव स्थित गौशाला में रहकर पशुपालन और दूध बिक्री का काम करते थे। परिजनों के अनुसार, वे न केवल अपने पशुओं की सेवा करते थे, बल्कि दूसरे पशुपालकों से भी दूध एकत्र कर उसे बेचने का काम करते थे। गांव में उनकी छवि एक मेहनती और शांत व्यक्ति की थी, जिससे उनकी हत्या की खबर ने सबको हैरान कर दिया है।

लूटपाट के इरादे से हुआ कत्ल?

परिजनों का दावा है कि बाल्मीकि निषाद की किसी से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। शुक्रवार की रात भी वे रोज की तरह खाना खाकर अपनी गौशाला में सोने चले गए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर हमला किया और गला रेतकर उनकी जान ले ली। अपराधियों का मकसद क्या था- लूटपाट या कुछ और- यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इसे एक गहरी साजिश मानकर भी देख रही है क्योंकि बिना किसी ठोस कारण के इतनी जघन्य हत्या को अंजाम देना कई सवाल खड़े करता है।

जांच में जुटी डॉग स्क्वायड और FSL की टीम

वारदात की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार और एसडीपीओ रामकृष्ण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। साक्ष्यों के जरिए अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि परिजनों की ओर से अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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