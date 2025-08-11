झाड़-फूंक के शक में बुजुर्ग की हत्या; महिलाओं ने गला घोंटकर मार डाला, गया में बड़ा कांड

मृतक की पत्नी बरती देवी ने बताया कि सोमवार सुबह करीब आठ बजे गांव के लोगों ने उनके पति को घर के बाहर पकड़ कर पीटा और मार डाला। गांववालों को मंटू भारती के खिलाफ ओझा गुणी होने का शक था। इस मामले में पुलिस में चार महिलाओं और पुरुष को गिरफ्तार किया गया है।

गया जी के कोठी थाना क्षेत्र के लावावार गांव के टोला पाचकेडिया में सोमवार की अहले सुबह मंटू भारती (60) को ओझा गुणी होने के आरोप में गांव की महिलाओं ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुरुषों के सहयोग से शव को बोरे में बंद कर बाइक पर लेकर कर्मला नदी के किनारे झाड़ी में छिपा दिया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार को दी। दस घंटे बाद पुलिस ने शव को कर्मला नदी किनारे झाड़ी से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेजा।

थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि मृतक मंटू भारती के खिलाफ ओझा गुणी होने का आरोप था। मामले की जांच के लिए कोठी, इमामगंज, सुहैल, सलैया और मैगरा थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। इस मामले में सुविया देवी समेत चार महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मंटू भारती की पत्नी बरती देवी ने बताया कि सोमवार सुबह करीब आठ बजे गांव के लोगों ने उनके पति को घर के बाहर पकड़ कर पीटा और मार डाला।

इससे पहले पूर्णिया जिले में अंधविश्वास के फेर में एक ही परिवार के तीन महिलाओं सहित पांच लोगों को जिंदा जला दिया गया था। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीपतरा टेटगामा गांव में एक महादलित परिवार के साथ दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था।