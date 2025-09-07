छोटे बेटे को ज्यादा मानते थे, बड़े ने कुदाल से पिता को मार डाला; बिहार में कांड
गिरफ्तार पप्पू ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसके साथ मारपीट करते थे,उसे कम तथा छोटे भाई को अधिक मानते थे। डीएसपी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस चौकस थी और तकनीकि सेल की मदद से अनुसंधान कर रही थी।
बिहार में बड़े बेटे ने अपने पिता का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि पिता अपने छोटे बेटे को ज्यादा मानते थे। मधुबनी जिले में लौकही थाना क्षेत्र के करियौत गांव में मंगलवार की रात्रि को किसान धनेश्वर यादव 40 वर्ष की हुई हत्या कांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। घटना के दो दिनों के अंदर शुक्रवार को पुलिस ने उसके सनकी बड़े पुत्र पप्पू कुमार यादव (19 वर्ष) को गिरफ्तार करने के साथ हीं हत्या में प्रयोग की गई कुदाल को भी बरामद कर लिया। यह जानकारी फुलपरास के डीएसपी अमित कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में उसके पुत्र ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। गिरफ्तार पप्पू ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसके साथ मारपीट करते थे,उसे कम तथा छोटे भाई को अधिक मानते थे। डीएसपी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस चौकस थी और तकनीकि सेल की मदद से अनुसंधान कर रही थी। घटना के बाद मृतक का बड़ा पुत्र घर से फरार हो गया था। वह इधर उधर छिपता फिर रहा था।
लेकिन थानाध्यक्ष शनि कुमार मौसम अपने टीम के साथ उसे गिरफ्तार करने में सफल रहा। बतादें कि मंगलवार की रात्रि को किसान अपने मवेशी घर में सोया हुआ था,जहां उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी लडूवती देवी के बयान पर अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बताया था कि उनलोगों की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक पुत्र द्वारा पिता की हत्या किये जाने का मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।