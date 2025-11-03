Hindustan Hindi News
बहन के देवर ने कई महीने तक बनाए संबंध, 17 साल की गर्भवती ने अस्पताल में की आत्महत्या की कोशिश

संक्षेप: पीड़िता ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली है। वह सातवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान रिश्ते में बड़ी बहन के देवर उसे प्रेमजाल में फांसकर ले भागा।

Mon, 3 Nov 2025 07:30 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एसकेएमसीएच के अज्ञात वार्ड में भर्ती एक नाबालिग गर्भवती (17 वर्ष) ने रविवार को पंखे से लटककर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि, वार्ड में भर्ती मरीजों व सफाईकर्मियों की नजर पड़ जाने से उसकी जान बच गई। सिकंदरपुर ओपी की पुलिस को नाबालिग भटकते हुए मिली थी। पुलिस ने उसे 13 अक्टूबर को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया था। तब से वह अस्पताल में भर्ती है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली है। वह सातवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान रिश्ते में बड़ी बहन के देवर उसे प्रेमजाल में फांसकर ले भागा। वह उसे यूपी के बरेली में रखे हुए था। वहां महीनों तक संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गई है।

इसके बाद वह वहां से भी भगाकर दूसरी जगह ले जा रहा था। विरोध करने पर बलिया स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। उसने मेरा मोबाइल भी ले लिया। नाबालिग ने बताया कि बलिया से वह किसी तरह ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंची और भटक रही थी। यहां पुलिस ने उसे मेडिकल में रख दिया। इधर, मेडिकल ओपी प्रभारी राजकुमार गौतम ने बताया नाबालिग से महिला पुलिस पदाधिकारी ने पूछताछ की है।

एसकेएमसीएच के उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की देखरेख में उसका मनोचिकित्सक से इलाज चल रहा है। उसके परिवार के बारे में पता लगाना पुलिस का काम है।

