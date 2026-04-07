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बिहार के चंपारण में भाई-भाई के झगड़े का खूनी अंजाम, बड़े ने छोटे को गोली मार उठाया खौफनाक कदम

Apr 07, 2026 09:28 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, कोटवा, पूर्वी चंपारण
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जानकारी के अनुसार, कोटवा पीएचसी में गार्ड के पद पर तैनात फिरोज मियां (27) का अपने छोटे भाई कासिम मियां (25) से रात में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर फिरोज ने कासिम को पिस्टल से गोली मार दी।

बिहार के चंपारण में भाई-भाई के झगड़े का खूनी अंजाम, बड़े ने छोटे को गोली मार उठाया खौफनाक कदम

बिहार के पूर्वी चंपारण में भाई-भाई के झगड़े का खूनी अंजाम हुआ है। यहां कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में पारिवारिक विवाद में रविवार देर रात करीब दो बजे बड़े भाई फिरोज मियां ने छोटे भाई कासिम मियां को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद सुबह में फिरोज ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घायल कासिम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, तीन कारतूस और दो खोखे बरामद किये।

जानकारी के अनुसार, कोटवा पीएचसी में गार्ड के पद पर तैनात फिरोज मियां (27) का अपने छोटे भाई कासिम मियां (25) से रात में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर फिरोज ने कासिम को पिस्टल से गोली मार दी। कासिम को लहूलुहान हालत में परिजनों ने मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है।

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जांच में यह यह तथ्य सामने आया है कि छोटे भाई को गोली मारने के बाद फिरोज ने खुद को भी गोली मारकर खत्म करने की कोशिश की थी। हालांकि, गोली उसकी कनपटी को छूते हुए निकल गई, जिससे वह बच गया। इसके बाद सुबह उसने कमरे के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब ग्रामीणों को घटना की भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी। सदर डीएसपी 2 जितेश पाण्डेय ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

गैस कटर से काटा गया दरवाजा

सदर डीएसपी 2, जितेश पाण्डेय ने कहा कि सूचना पर कोटवा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फिरोज का कमरा अंदर से बंद था। बाद में गैस कटर से दरवाजे को काटकर फंदे से लटकते शव को बरामद किया। सदर डीएसपी 2 जितेश पाण्डेय ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। एफएसएल की टीम ने भी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं।

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शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। बरामद हथियार के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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