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जांता से कूचकर बड़े भाई की हत्या, बिहार में छोटा भाई खून का प्यासा क्यों हो गया

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसीखेज वारदात हुई है। यहां एक छोटे भाई ने जांता से कूचकर अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। कहा जा रहा है कि मामूली विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। 

जांता से कूचकर बड़े भाई की हत्या, बिहार में छोटा भाई खून का प्यासा क्यों हो गया

बिहार में एक छोटा भाई अपने ही बड़े भाई के खून का प्यासा इस कदर हो गया कि उसकी करतूत जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस छोटे भाई की सनक इतनी बढ़ गई कि उसने बड़ी ही बेरहमी से अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। हैरान कर देने वाली वारदात मुजफ्फरपुर जिले की है। मुजफ्फरपुर जिले में मुशहरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में रविवार सुबह रिश्तों का कत्ल हो गया। आपसी विवाद में छोटे भाई ने जांता से सिर पर वार कर बड़े भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है।

घटना रविवार सुबह करीब 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि नवादा गांव निवासी 40 वर्षीय संतोष महतो का उसके छोटे भाई अशोक महतो से घर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी इतनी बढ़ी कि गुस्से में अशोक ने घर में रखे जांता (अनाज पीसने का पत्थर) से संतोष के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर पर गंभीर चोट लगने से संतोष महतो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उसकी मौके पर मौत हो गई।

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संतोष महतो की मौत के बाद वहां कोहराम मच गया। घरवालों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी वहां जुट गए, लेकिन तब तक आरोपी अशोक महतो घर से फरार हो चुका था। इधर इस सनसनीखेज मर्डर की सूचना मिलने पर मुशहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है।

उन्होंने बताया कि आरोपी अशोक महतो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसके तहत गांव में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजनों के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था। रविवार सुबह भी किसी घरेलू बात पर विवाद शुरू हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया। गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई है। छोटे भाई की इस बेरहमी को देखकर आसपास के लोग भी दंग रह गए हैं। घटना को लेकर इलाके में लोग अपनी-अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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