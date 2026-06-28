जांता से कूचकर बड़े भाई की हत्या, बिहार में छोटा भाई खून का प्यासा क्यों हो गया

बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसीखेज वारदात हुई है। यहां एक छोटे भाई ने जांता से कूचकर अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। कहा जा रहा है कि मामूली विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।

बिहार में एक छोटा भाई अपने ही बड़े भाई के खून का प्यासा इस कदर हो गया कि उसकी करतूत जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस छोटे भाई की सनक इतनी बढ़ गई कि उसने बड़ी ही बेरहमी से अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। हैरान कर देने वाली वारदात मुजफ्फरपुर जिले की है। मुजफ्फरपुर जिले में मुशहरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में रविवार सुबह रिश्तों का कत्ल हो गया। आपसी विवाद में छोटे भाई ने जांता से सिर पर वार कर बड़े भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है।

घटना रविवार सुबह करीब 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि नवादा गांव निवासी 40 वर्षीय संतोष महतो का उसके छोटे भाई अशोक महतो से घर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी इतनी बढ़ी कि गुस्से में अशोक ने घर में रखे जांता (अनाज पीसने का पत्थर) से संतोष के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर पर गंभीर चोट लगने से संतोष महतो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उसकी मौके पर मौत हो गई।

संतोष महतो की मौत के बाद वहां कोहराम मच गया। घरवालों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी वहां जुट गए, लेकिन तब तक आरोपी अशोक महतो घर से फरार हो चुका था। इधर इस सनसनीखेज मर्डर की सूचना मिलने पर मुशहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है।